Grupul PRO TV, lider de audiență în perioada aprilie – iunie 2019

În trimestrul al doilea din 2019 (aprilie – iunie), PRO TV a fost lider absolut de audiență atât la nivel de grup (PRO TV, PRO CINEMA, PRO 2, PRO GOLD, PRO X, PRO TV Internațional), cât și ca televiziune.

Mai mult decât atât, canalul PRO TV a înregistrat un record de audiență: cota de piață din aprilie – iunie 2019 este cea mai bună din ultimii 7 ani comparativ cu aceeași perioadă din anii precedenți, atât pe parcursul întregii zile, cât și în prime time.

“Peisajul începutului de an pentru PRO TV este acum complet: grila de programe pe care am pregătit-o primăvara aceasta a fost complexă, iar românii au preferat din nou programele noastre. A fost un început de an complicat, echipele noastre au lucrat în paralel la multe producții, iar dedicarea lor s-a văzut în fiecare ediție și în rezultatele pe care le anunțăm astăzi.

Le mulțumesc tuturor colegilor și partenerilor noștri de business pentru încrederea și pasiunea din această perioadă! Însă nu ne oprim aici: deși e vară și este perioada concediilor, noi suntem deja cu motoarele turate la maximum pentru toamnă, pe care am început deja să o pregătim și acum filmăm pentru majoritatea producțiilor pe care urmează să le vedeți la PRO TV!

O să fie o toamnă cum nu s-a mai văzut, cu producții pe care românii le iubesc deja, cum ar fi Vocea României, VLAD, MasterChef România, Visuri la cheie, dar și cu multe alte surprize pe care o să le anunțăm în curând.”, a spus Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Românii au ales PRO TV atât ziua, cât și în prime time!

În perioada aprilie – iunie 2019, pe durata întregii zile și în prime time, telespectatorii au preferat să urmărească programele pregătite de echipa de profesioniști PRO TV.

Grupul PRO TV a fost lider detașat de audiență! Pe durata întregii zile, grupul PRO TV a obținut o medie de 3.9 puncte de rating și 26.5% share*, în timp ce grupul media competitor a avut 2.9 puncte de rating și 19.7% share. În prime time, grupul PRO TV a obținut o medie de 9.2 puncte de rating și 29.9% share, în timp ce grupul media de pe locul secund a înregistrat o medie de 6.1 puncte de rating și 20.0% share.

În trimestrul al doilea din 2019, canalul PRO TV a continuat să fie liderul televiziunilor din România pe toate segmentele de public și a obținut și un record de audiență: cea mai bună cotă de piață din ultimii 7 ani comparativ cu aceeași perioadă din anii anteriori, atât în daytime, cât și în prime time.

Pe parcursul întregii zile, PRO TV a obținut o medie de 3.3 puncte de rating și 22.6% share, în timp ce televiziunea clasată pe locul secund a avut o medie de 2.1 puncte de rating și 14.2% share. În prime time, PRO TV conduce topul cu o medie de 7.8 puncte de rating și 25.6% share, în timp ce televiziunea de pe locul al doilea a obținut o medie de 4.9 puncte de rating și 16.2% share.

Care au fost cele mai urmărite programe TV în perioada aprilie - iunie 2019?

Topul audiențelor este simplu – programele PRO TV din perioada aprilie – iunie 2019 au fost preferate de telespectatori:

Cele mai urmărite știri: Știrile PRO TV

Cele mai urmărite programe din timpul întregii zile: Ce spun românii, România, te iubesc!, Ce se întâmplă, doctore? și iLikeIT

Cele mai urmărite programe din prime time: meciurile din preliminariile pentru UEFA EURO 2020, Românii au talent și Ferma – Un nou început!

Cele mai urmărite seriale: Las Fierbinți și VLAD

În top 30 cele mai urmărite filme difuzate în această perioadă în prime time, toate au fost la PRO TV

Știrile PRO TV ocupă întreg podiumul pentru programe de știri din România!

1. Știrile PRO TV de la ora 19:00 ocupă primul loc cu o medie de 6.8 puncte de rating și 27.1& share

2. Știrile PRO TV de noapte - medie de 5.1 puncte de rating și 21.7% share

3. Știrile PRO TV de la ora 17:00 - medie de 3.5 puncte de rating și 21.7% share

Pe durata întregii zile, telespectatorii au ales distracția de la Ce spun românii și reportajele marca România, te iubesc! și emisiunile Ce se întâmplă, doctore? și iLikeIT.

1. Ce spun românii - medie de 4.4 puncte de rating și 22.4% share

2. România, te iubesc! - medie de 4.2 puncte de rating și 16.9% share

3. Ce se întâmplă, doctore? - medie de 3.0 puncte de rating și 20.0% share

4. iLikeIT - medie de 2.9 puncte de rating și 20.4% share.

În prime time, fotbalul, talentul și munca dețin supremația!

1. Meciurile din preliminariile UEFA EURO 2020 au înregistrat o medie de 13.2 puncte de rating și 39.5% share

2. Edițiile Românii au talent au obținut o medie de 13.0 puncte de rating și 40.6% share

3. Ferma – Un nou început! a adus o medie de 9.2 puncte de rating și 25.7% share.

Serialele PRO TV sunt, ca de obicei, preferate de români! Las Fierbinți, lider incontestabil încă de la lansare, a obținut cu sezonul 15 o medie de 11.1 puncte de rating și 31.3% share, iar primul sezon VLAD a înregistrat în această perioadă o medie de 9.5 puncte de rating și 25.1% share.

În top 30 filme difuzate în prime time în perioada aprilie - iunie 2019, toate au fost difuzate de PRO TV! Cel mai urmărit film a fost Sărutul dragonului, difuzat pe 5 mai, și a obținut 9.7 puncte de rating și 24.6% share.

În fiecare zi, de luni până duminică, grupul PRO TV le oferă tuturor telespectatorilor din România programe de calitate, divertisment de top și știri obiective și bine documentate.