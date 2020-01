L-a ironizat până l-a înfuriat. De ce nu mai râde Jim Carrey de Donald Trump

Actorul Jim Carrey desenează și pictează de când era copil, însă a început să ironizeze politicieni în 2016. „Favoritul” său este Donald Trump, pe care l-a portretizat în fel și chip.

Jim Carrey nu e doar un actor amuzant, ci și un fin observator al realităților vremii. Consecvent teoriei că arta trebuie să surprindă și să oglindească societatea și zbaterile ei, Carrey s-a apucat de caricaturi pentru a ironiza politicienii care se îndepărtează de alegători.

Actorul de 58 de ani are o colecție impresionantă de desene și portrete, distribuite mai ales pe contul său de Twitter. Cele peste 160 de caricaturi au fost strânse într-o colecție, care făcut obiectul unor expoziții de succes.

Like Captain Ahab, obsessed by a white whale of earthly dominance, Trump beckons all those who enable his madness to their doom. Will we awaken to the truth or ignore our own senses and blindly follow a maniac into the abyss? Me? “They call me Ishmael!” pic.twitter.com/KCllWbh4YY