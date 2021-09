O doctoriță a fost eliminată în ultimul moment de pe lista de invitați la o nuntă pentru că îngrijea bolnavi de COVID-19

Pe TikTok, o femeie a descris cum a cheltuit o mulțime de bani pe cadouri, ținută de gală și cazare, pentru că nunta era în altă regiune decât cea unde locuia, după care a fost eliminată de pe lista de invitați în ultimul moment.

În clip, Dr. Emily Long (@ dr.ems) a explicat cum mireasa i-a spus că nu a mai fost invitată la nuntă din cauza faptului că lucrează cu pacienți cu Covid-19.

„Așadar, mâine trebuia să zbor direct dintr-o tura de 28 de ore pentru a participa la unul dintre evenimentele celui mai bun prieten al meu, eveniment pe care am cheltuit mii de dolari și mi-am luat timpul de vacanță, care este foarte limitat, pentru a participa. Și când am trimis un mesaj în această dimineață pentru a-i anunța că sunt testată și că iau toate aceste măsuri de precauție înainte de a zbura, mireasa s-a speriat complet când a aflat că am grijă de oameni bolnavi. Cine ar fi crezut că un medic are grijă de bolnavi? Nu știu. Așa că am fost eliminată de pe listă. Oricum, am cumpărat un bilet de avion nerambursabil în Texas mâine, așa că, dacă cineva vrea să meargă acolo, anunță-mă”, a adăugat dr. Emily.



De când și-a postat povestea, videoclipul a devenit viral, cu 4,1 milioane de vizionări și peste 555.000 de aprecieri. Mii de oameni și-au arătat sprijinul și și-au manifestat dezaprobarea.

FOTO: SHUTTERSTOCK