O tânără de 24 de ani trăiește exact precum un bebeluș. Aceasta folosește chiar și suzeta

Danni Hamilton, în vârstă de 24 de ani, poartă haine pentru bebeluși, se joacă cu jucării pentru copii și se comportă precum un copil de 1 până la 5 ani.

O studentă de 24 de ani se comportă exact ca un copil, dar spune că acest comportament o ajută să-și vindece traumele.

Danni Hamilton, din Edinburgh, a început să-și exploreze alter ego-ul infantile în urmă cu doi ani. Tânără nu se teme de ceea ce zic oamenii și împărtășete, cu urmăritorii ei de pe Instagram, fotografii în care apare îmbrăcată ca un bebeluș, deseori având și o suzetă în gură.

„Am iubit întotdeauna jucăriile pentru bebeluși, dar nu le-am avut când eram mică. Partea mea preferată este că simt că nu am responsabilități. Am avut o copilărie grea, iar acest lucru mă ajută să uit de asta și să mă relaxez. Nu trăiesc stilul de viață non-stop, mă comport și acționez ca un adult atunci când trebuie. În modul bebeluș, sunt foarte obraznică și jucăușă”, spune Danni, potrivit dailystar.co.uk.

Aceasta a răspuns, de asemenea, internauților care o acuză că este „ciudată” sau pedofilă, spunând că ceea ce face este sănătos și benefic pentru ea: „De cele mai multe ori, primesc comentarii pozitive, oamenii spunând sunt bucuroși că mă pot exprima”.



Sursă foto: Instagram thereallorem