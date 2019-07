Românii vor să știe ce se întâmplă cu sănătatea lor. Sezonul 24 Ce se întâmplă, doctore?, lider de audiență!

Duminică, 16 iunie, Oana Cuzino a încheiat cel de-al 24-lea sezon al emisiunii Ce se întâmplă, doctore? În ultima ediție din această primăvară, Oana a stat de vorbă cu actorul Adrian Nartea, personajul principal din serialul VLAD, și a descoperit pasiunea acestuia pentru squash.

De-a lungul întregului sezon, medicul le-a oferit românilor cele mai importante sfaturi și noutăți din lumea medicală, dar a atins și subiecte legate de frumusețe, nutriție, parenting sau psihologie.

Sezonul 24 „Ce se întâmplă, doctore?”, lider de audiență

Cel de-al 24-lea sezon Ce se întâmplă, doctore? a fost lider de audiență pe toate segmentele de public. În perioada 16 februarie – 16 iunie, emisiunea difuzată în fiecare duminică a înregistrat o medie de 3.1 puncte rating și 19.1% share în rândul publicului comercial, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 1.7 puncte de rating și 10.4% share.

Cea mai urmărită ediție din această primăvară a fost difuzată duminică, 5 mai, atunci când tenismena Sorana Cîrstea și-a împărtășit secretele stilului de viață sănătos. Pe targetul comercial, format din persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, cea mai urmărită ediție Ce se întâmplă, doctore? a înregistrat 4.2 puncte de rating și 25.4% share.

“În acest sezon am reușit să captăm atenția românilor preocupați de o viață sănătoasă abordând teme de larg interes precum hrana de zi cu zi și tradițiile noastre culinare, educația echilibrată a copiilor și încurajarea unei comunicări sănătoase cu aceștia. În plus, am reușit să aducem în emisiune mulți oameni valoroși, cu notorietate, dar și campioni dragi românilor, adevărate exemple de consecvență și stil de viață echilibrat, oameni care ne fac să fim mândri că suntem români și adevărate modele pentru copiii noștri. Nadia Comăneci, Ivan Patzaichin, Camelia Potec, Sorana Cîrstea, Horia Tecău sunt doar cațiva dintre invitații noștri”, a spus Oana Cuzino despre sezonul 24 Ce se întâmplă, doctore?

În fiecare zi, în cadrul Știrilor PRO TV de dimineață, telespectatorii pot primi cele mai bune sfaturi medicale, de la cei mai buni specialiști, în rubrica Ce se întâmplă, doctore?