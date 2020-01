Sia, dezvăluiri surprinzătoare. A adoptat un copil, dar nu-și dorește un partener de viață

Într-un nou interviu pentru GQ, Sia a dezvăluit detalii surprinzătoare din viața ei personală.

Cântăreața de 44 de ani, care de regulă apare pe scenă cu o imensă perucă pe față, a acordat un interviu publicației GQ, în care a mărturisit că a adoptat un băiețel. De asemenea, aceasta a spus că este interesată doar de relațiile sexuale fără implicare emoțională și își propune să rămână singură pentru tot restul vieții.

Citește și. Maddie Ziegler, fetița din videoclipurile artistei Sia. Cum arată într-o zi obișnuită

De altfel, în trecut, Sia, pe numele complet Sia Furler, a făcut o declarație surprinzătoare despre atracție sexuală pe care o împărtășește cu DJ Thomas Pentz. ”Mare parte din relația noastră este consumată încercând să nu facem sex pentru a nu ne compromite relația de afaceri, care este super tare”.

De asemenea, artista a vorbit despre avansurile pe care i le-a făcut lui Diplo. ”I-am scris un mesaj, în care i-am spus: hei, știi, ești unul dintre cei cinci oameni de care sunt atrasă sexual, iar acum, că am decis să fiu singură pentru tot restul vieții mele și tocmai am adoptat un fiu, nu am timp de relații... Dacă ești interesat de sex fără obligații, dă-mi un semn”.

Deocamdată, nu se știe care este identitate copilului adoptat de Sia.

Foto: Profimediaimages.ro

Vezi și: Top 3 actori care sunt baieți buni în secret