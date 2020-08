Soția lui Jorge a leșinat la propria cununie religioasă. „Asta e amintirea de la nuntă”

Jorge și Ramona Papagheorghe au sărbătorit 7 ani de când sunt căsătoriți. Artistul și-a amintit o pățanie de la nuntă care le descrețește frunțile și azi.

La 7 ani de când s-a căsătorit cu Ramona Prodea, Jorge a dezvăluit un detaliu mai puțin știut despre fericitul eveniment: mireasa a leșinat în biserică, în timpul troparului „Isaia dănuiește” din cadrul sfintei taine a cununiei.

„Aseară am sărbătorit 7 ani de când a leșinat în biserică... da... asta e amintirea de la nuntă. Toată lumea panicată că mireasa a leșinat în timpul dansului lui Isaia (acea horă unde se înconjoară masa). Nașul, @sirbu_cristian_first, a fost pe fază și a prins-o, ce-i drept era pe partea lui”, a dezvăluit prezentatorul emisiunii Masked Singer, cre vine în curând la PRO TV.

Jorge a adăugat că i-a sărit în ajutor soției, stropind-o cu apă pe față, însă reacția ei nu a fost cea așteptată:

„După câteva palme am decis să arunc cu sticla de apă peste față, iar reacția soției a fost: Machiajul!... Nu puteai să-mi dai câteva palme? La care eu: Crede-mă ca am dat destule, dar nimic. Am profitat la maxim (sic!) de situație. Seara terminându-se cu multă veselie, dans și băutură, iar noi legați într-o cununie la care nici noi doi nu ne așteptam”, a mai spus artistul, care se află într-o scurtă vacanță de vară în Turcia, alături de familia lui.



