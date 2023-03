Timbaland a distribuit un live cu Narcis de la Bărbulești. Celebrul producător american, cucerit de vocea interpretului român

Timbaland a distribuit recent un video, pe contul lui de Instagram, în care Narcis de la Bărbulești oferă o dedicație muzicală. Producătorul american s-a arătat cucerit de vocea cântărețului din România. Au urmat sute de comentarii de apreciere din partea fanilor.

„Frate, vocea lui”, a comentat Timbaland, adăugând mai multe emoticoane de uimire.

Mai mulți admiratori ai muzicii de petrecere l-au lăudat în comentarii pe Narcis de la Bărbulești, iar unele au fost chiar amuzante: „Așa fratele meu Timbaland. Rupe Narcis internțional”,„Primește viză de America”; „In romanian we say "mă unge pe suflet!"; „După unchiu' Snoop, descoperi și tu muzica adevărată vărule, te pup”, „El este cu siguranță un icon pentru muzica gipsy, comunitatea noastră consideră că are una dintre cele mai calde voci, mă bucur că primește recunoașterea pe care o merită!.

Timbaland obișnuiește să publice pe pagina lui diverse filmulețe cu artiști din toată lumea, care l-au impresionat.

În vârstă de 51 de ani, Timbaland (Timothy Zachery Mosley) este unul dintre cei mai cunoscuți producători, compozitori și cântăreți de rapp americani. El a primit aprecieri pe scară largă pentru munca sa de producție inovatoare și stilul ritmic distinctiv. El a devenit un producător proeminent pentru artiștii R&B și hip hop. În calitate de rapper, a lansat inițial câteva albume cu colegul rapper Magoo, urmate de albumul său solo de debut Tim's Bio în 1998. În 2002, Timbaland a produs single-ul de succes „Cry Me a River” pentru Justin Timberlake și a continuat să producă majoritatea LP-urilor ulterioare ale lui Timberlake, cum ar fi „FutureSex/LoveSounds” și „The 20/20 Experience”.



Narcis de la Bărbulești este fiul lăutarului Ștefan de la Bărbulești. Recent, au făcut un anunț pe pagina de socializare pentru fanii lor, pentru că primesc foarte multe solicitări de a cânta la diverse petreceri: „Începând din luna martie până în luna octombrie nu mai suntem disponibili. Care aveți plăcerea și vreți să fim lângă dumneavoastră la evenimente, din luna octombrie sau pentru anul viitor 2024” , a spus Narcis de la Bărbulești.

Sursă foto, video: Instagram/ timbaland

