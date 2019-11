Tom Hanks și-a schimbat din nou look-ul! Iată cum arată actorul după ce și-a lăsat barbă

A câștigat două premii Oscar pentru cel mai bun actor, a scris istorie cu filmele în care a jucat, iar acum Tom Hanks își surprinde din nou fanii.

Actorul în vârstă de 63 de ani a fost prezent duminică la New York, acolo unde a avut loc premiera de gală a filmului “A beautiful day in the neighborhood”, Tom Hanks schimbându-și din nou look-ul.

Dacă în vară actorul apărea în fotografii bărbierit, acum el a apărut pe covorul roșu cu o barbă mare, aducând aminte de același look pe care l-a avut și în primăvara acestui an. Alături de Tom Hanks, la premieră a fost și actrița Rita Wilson, iar cei doi s-au fotografiat împreună la panou.

Vezi și: "Vlad", petrecere ca la Oscaruri