VIDEO Nadia Comăneci, cu Arnold Schwarzenegger la sală. Ce a spus actorul despre "Zeița de la Montreal"

Nadia Comăneci (57 ani) a postat recent pe contul ei de Twitter un fimuleț amuzant în care apare alături de actorul american Arnold Schwarzenegger (71) cu ocazia aniversării a 43 de ani de la primul 10 din gimnastică.

Nadia Comăneci, fosta gimnastă care a obținut primul 10 din lume, a postat un videoclip tare amuzant alături Arnold Schwarzenegger, fostul guvernator al statului California, pe contul ei personal de Twitter. Momentul marchează aniversarea a 43 de ani de la primul 10 din gimnastică obținut la Montreal.

Cei doi s-au întâlnit într-o sală de sport, acolo unde Arnold Schwarzenegger lucra la aparatele de forță. Actorul i-a transmis Nadiei un mesaj tare amuzant, spre deliciul fanilor care nu au ezitat să reacționeze.



Just bumped into @Schwarzenegger @GoldsGym ...is a great way to celebrate 43 years from Montreal s first 10 pic.twitter.com/0grnBQoa7k