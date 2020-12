Cea mai modernă sală de scrimă din România se construiește în plină pandemie

Veste bună pentru iubitorii celui mai elegant sport. În plină pandemie de COVID-19, o nouă sală de scrimă este în curs de amenajare, în Casa Presei Libere.

Încă de la înființare, Clubul Sportiv Ripost, primul club privat de scrimă din România, a avut ca principal obiectiv susţinerea tinerilor sportivi, într-un mediu performant, fair-play, sănătos atât pentru trup, cât şi pentru minte. Iar acum, în plină pandemie de COVID-19, clubul amenajează o nouă sală de scrimă, la inițiativa celor doi antrenori și manageri Sandu Constantin și Lucian Dina.

Citește și

„Mişcarea reprezintă o cerinţa vitală a fiinţei umane, întocmai ca şi factorii naturali de mediu: apă, aer, soare.” Este motto-ul Clubului, declara Prof. Dr. C. Drăgan.

Aşa cum ne-am angajat încă de la început faţă de toţi membrii clubului şi faţă de partenerii noştri, am depus toate eforturile necesare pentru promovarea sportului nobil – scrima – în rândul copiilor, adolescenților şi adulților, făcându-le cunoscute noblețea, eleganța și beneficiile practicării acestui sport. Îndrăznim să susținem, cu bucurie, că misiunea noastră se îndeplinește în fiecare zi, cu pași mărunți, dar siguri. Am creat o comunitate solidă, remarcată la nivel național și internațional. Am conturat Clubul Sportiv Riposta drept un nume de încredere în scrima românească, din ce în ce mai vizibil în competițiile naționale și internaționale și în toate mediile sociale.

Cu fiecare oră de antrenament, cu fiecare concurs pe care îl organizăm, prin intermediul cantonamentelor sau prin simpla interacțiune cotidiană cu cei mici, suntem siguri că susținem campionii de mâine ai scrimei românești, dar și că oferim societății valori reale, personalități puternice, oameni de succes. Reușita dezvoltării Clubului Sportiv Riposta și succesele sportivilor noștri sunt datorate în mare măsură susținerii de care ne-am bucurat de-a lungul timpului din partea sponsorilor noștri. Așa cum bine știți, pandemia de coronavirus COVID-19 a afectat într-un mod semnificativ domeniul sportiv. Sala de sport Floreasca, unde ne desfășurăm activitatea și-a închis porțile pe termen nelimitat. Am căutat să închiriem un spațiu, în zona de nord a capitalei pentru a ne putea continua activitatea. După nenumărate încercări, am găsit un spațiu de cca 430 mp situat în interiorul Casei Presei Libere, in Corpul A1, etaj 3, pentru o perioadă de 5 ani.

În amenajarea unei astfel de săli de sport, elementul cheie este calitatea suprafeței unde se desfășoară exercițiile fizice. De aceea, proiectul de amenajare sală de sport va ține seamă de necesitățile speciale de siguranță, confort și durabilitate în alegerea pardoselilor sau a celorlalte produse pentru amenajarea interioară. Partea de amenajare a sălii nu e deloc ușoară. Dar, va trebui sa ținem cont de câteva aspecte esențiale și să reușim să facem din sala de scrimă un loc plăcut, în care îți dorești să petreci cât mai mult timp. Spațiul necesită numeroase amenajări pentru desfășurarea în condiții optime a activităților sportive, a declarat Sandu Constantin.

Sandu Constantin a fost premiat luna aceasta de către Federația Română de Scrimă cu titlul de Cel mai bun Antrenor al anului la sabie, după performanța înregistrată de Ilinca Pantiș, care a obținut medalia de bronz la Campionatul European de Scrimă din Croația.

Clubul Sportiv Riposta este un club sportiv de scrimă înfiinţat în anul 2008, care are ca scop atât activitatea sportivă pentru amatori, cât şi cea de performanță. În ultimii ani, clubul a obținut peste 300 de medalii și a dat României mulți campioni naționali. Va continua să facă acest lucru, antrenând sportivii într-o sală la standarde internationale.

Vezi și VIDEO: Papanași fierți și papanași prăjiți