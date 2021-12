Comediantul Nick Cannon, în doliu. Fiul lui de 5 luni a murit din cauza unei tumori pe creier

Tragedie în familia lui Nick Cannon. Comediantul, prezentator al emisiunii „Masked Singer” de peste Ocean, a dezvăluit că fiul lui a pierdut lupta cu o boală necruțătoare: cancerul.

Nick Cannon și-a început emisiunea de marți dimineață cu un anunț care a întristat pe toată lumea. Fiul său de doar 5 luni, Zen, a murit în urma unei hidrocefalii (acumulare anormală de lichid cefalorahidian în creier – n. red.) și a unei tumori craniene care s-a răspândit rapid.

Comediantul a povestit cum a debutat boala necruțătoare și ce a făcut în ultimele zile din viața fiului său, pentru a-i păstra vie amintirea.

„În acest weekend am făcut un efort susținut pentru a petrece timp de calitate cu Zen. Ne-am trezit duminică și am simțit nevoia de a merge spre apă, spre ocean. Am vrut să-mi strâng fiul în brațe la răsărit și l-am ținut în brațe pentru ultima oară... a fost priveliște frumoasă”, a dezvăluit Cannon cu ochii în lacrimi.

Comediantul, care mai are șase copii, a mărturisit că și-a luat o zi liberă pentru a jeli împreună cu familia sa. Marți dimineață s-a întors la emisiune care îi poartă numele pentru a se destăinui fanilor săi.

El le-a mulțumit medicilor spitalului în care a fost internat fiul lui pentru că au făcut tot posibilul pentru a-l salva pe Zen.

Zen este copilul lui Nick Cannon cu modelul Alyssa Scott, însă comediantul mai are 6 copii cu alte trei femei. În perioada 2008-2016, el a fost căsătorit cu cântăreața Mariah Carey , cu care are o fată și un băiat, gemeni.

