Conferința Globală IAA 2021. Dr. Mathew Walker, printre speakerii confirmați la „Creativity 4 Better”

Probabil cea mai mare sursă de inspirație pentru oameni este… somnul! Cu cât creierul este mai odihnit, cu atât devii mai productiv, mai sănătos și, desigur, mai creativ. Doamnelor și domnilor, suntem încântați să îl prezentăm pe Dr. Matthew Walker, autorul bestseller-ului New York Times, „Why We Sleep”, care a fost selectat recent pentru faimosul Festival de Carte Sundance.

Dedicat comunicării științifice, Dr. Walker este un neurolog științific și expert în „somn”; este invitat deseori să țină prelegeri la prestigioasa Instituție Regală și Societatea Regală pentru Artă din Londra sau Institutul Smithsonian din Washington DC.

Dr. Walker este, de asemenea, popular în media și o personalitate frecvent întâlnită pe posturile de televiziune, incluzând BBC și CBS.

Dr. Walker a fost protagonistul CBS 60 Minutes intitulat „The Science of Sleep”.

Profităm de această oportunitate pentru a mulțumi partenerului nostru, Regina Maria, care face posibilă prezența in conferință a Dr. Walker. În plus, suntem mândri să o anunțăm pe Kasia Madera, gazda Conferintei Globale IAA “Creativity4Better”, pentru al treilea an consecutiv.

Kasia, prezentator BBC World News, găzduiește o serie de programe emblematice pe BBC World News, incluzând Outside Source și Newsday, precum și prezentarea BBC Papers Review pe BBC News Channel.

Dr. Matthew Walker și Kasia Madera vor împărți scena cu speakeri internaționali de renume, precum: