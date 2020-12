Cristi Borcea are coronavirus! Care este starea de sănătate a afaceristului

În luna ianuarie, Cristi Borcea împlinește 51 de ani, însă fostul acționar de la Dinamo are probleme de sănătate cu o lună înainte de aniversare.

Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, Cristi Borcea a făcut COVID-19 și se află în izolare la domiciliu. Sursa citată notează că afaceristul este asimptomatic, iar starea sa de sănătate este bună.

Alături de Cristi Borcea se află în izolare și Patrick, fiul său în vârstă de 23 de ani, care are și el coronavirus, după cum notează Libertatea, care l-a contactat pe fostul acționar de la Dinamo.

„Sunt asimptomatic, dar totuși cu coronavirus. Oricât m-am păzit, m-a lovit. Am făcut un test, sunt pozitiv. Și eu, și fiul meu cel mare, Patrick, stăm separat de ceilalți. Fetele sunt in regulă, au ieșit negativ la teste. Până acum. Și eu am făcut la teste de când a început pandemia, cu zecile. Acum, să văd ce va urma. Nu merg la spital, sunt acasă. Nu voi uita niciodată 2020”, a spus Cristi Borcea.

Astfel, afaceristul a ținut să dezmintă informațiile care apăruseră inițial în presă, potrivit cărora Cristi Borcea a fost dus de urgență la spital și intubat, după ce s-a îmbolnăvit.

foto: Agerpres

