Două festivaluri de talia UNTOLD, în fiecare an la Poiana Brașov. Cum se va transforma stațiunea montană

După succesul imens avut cu UNTOLD și Neversea, organizatorii celor două festivaluri de anvergură au semnat un acord de colaborare cu Primăria Brașov. Cei doi parteneri vizează transformarea stațiunii Poiana Brașov în cea mai dorită destinație turistică pentru tineri, din toată Europa.

Evenimente muzicale pe toată durata anului – planul UNTOLD UNIVERSE pentru stațiunea Poiana Brașov. Compania care organizează celebrele festivaluri de la Cluj-Napoca și Constanța au semnat un parteneriat cu Primăria Brașov pentru organizarea de evenimente și festivaluri care să transforme stațiunea montană în cea mai dorită destinație turistică din Europa în rândul tinerilor.

Colaborarea dintre cele două entități prevede organizarea a două festivaluri pe an, pe modelul UNTOLD , sub denumirea Massif: unul în sezonul de iarnă, care va îmbina schiul cu muzica electronică, dance, trance şi experimentală, şi celălalt, vara, care va îmbina entertainment-ul cu relaxarea.

Primul festival ar putea fi organizat în februarie-martie 2022.

„Cu fiecare concept creat am reușit să urcăm România în topul mondial al distracției și am atras, an de an, sute de mii de turiști din toată lumea la Cluj și la Constanța. Totodată ne dorim mereu să promovăm și să sprijinim comunitățile locale. Noi avem contribuții strategice în orice loc implementăm conceptele noastre, nu doar prin proiectele pe care le facem. Explorăm de mult timp să ne extindem conceptele și la munte și ne bucurăm că am găsit viziune pe termen lung și din partea autorităților locale în cea mai vizitată stațiune pe timp de iarnă din România.

Ne onorează să știm că avem susținerea tuturor reprezentanților cetățenilor din Brașov. Îi asigurăm că ne vom folosi toată experiența pentru a îndeplini viziunea de a transforma Brașov în cea mai dorită destinație montană din Europa de către tineri”, a declarat Bogdan Buta, CEO UNTOLD UNIVERSE.

Poiana Brașov, destinație de wellness

Stațiunea montană va deveni o destinație de wellness și entertainment activă 12 luni pe an, cu scopul de a pune în valoare peisajul sălbatic montan și atracțiile naturale. Acest concept de entertainment se va mula pe specificul turismului montan, dar și pe strategia de dezvoltare turistică a regiunii și va cuprinde mai multe tipuri de experiențe, printre care două festivaluri cu tematică de vară și iarnă, precum și alte concepte de petrecere a timpului liber cu caracter semi-permanent.

Acest proiect are ca obiectiv transformarea stațiunii Poiana Brașov în una dintre cele mai atractive din Europa. Proiectul, care a fost votat în unanimitate în Consiliul Local Brașov, va fi finanțat integral din fonduri private de către organizatorii UNTOLD și Neversea.

Primăria Brașov a analizat o serie de propuneri depuse și de către alți organizatori de evenimente, iar în final proiectul înaintat de creatorii UNTOLD și Neversea a fost selectat, fiind cel mai apropiat de strategia de dezvoltare a orașului și a stațiunii. Astfel, propunerea de colaborare a fost votată în unanimitate în Consiliului Local al Municipiului Brașov, în cadrul ședinței care a avut loc miercuri, 29 septembrie.

„Ne bucurăm că am reușit să aducem alături de noi organizatori cu experiență și cu rezultate dovedite, care să ne ajute să transformăm Poiana Brașov în cea mai vizitată destinație montană pentru tineri din Europa. Am încredere că strategia propusă de UNTOLD UNIVERSE va da roade încă din 2022 și că vom colabora, alături și de comunitatea brașoveană, astfel încât să nu alterăm patrimoniul nostru natural, ci să îl valorificăm cât mai inteligent“, a declarat Allen Coliban, primarul municipiului Brașov.

Asociația Hotelierilor susține proiectul

Un interes imens față de acest proiect l-a avut și Asociația Hotelierilor din Brașov care le-a cerut de nenumărate ori creatorilor UNTOLD și Neversea să organizeze evenimente în zonă care să atragă turiști și pe perioada verii.

În acest moment, universul UNTOLD are trei proiecte active de talie internațională: două dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, UNTOLD și Neversea, și plaja Neversea. Festivalurile aduc în fiecare an, în Cluj-Napoca și Constanța, zeci de mii de turiști străini din întreaga lume și sute de mii de participanți din toată țara.

Impactul economic local al celor două festivaluri în 2019 a depășit 75 de milioane de euro. Plaja Neversea, cea mai atractivă plajă de pe litoralul românesc, a avut în acest sezon un trafic de zeci de mii de persoane. În pregătire se află și festivalul de la Timișoara care se va desfășura în anul 2023, când orașul este Capitală Culturală Europeană.

De-a lungul anilor, în line-up-urile UNTOLD și Neversea s-au aflat cei mai buni artiști ai lumii: Robbie Williams, The Prodigy, Ellie Goulding, Black Eyed Peas, Jason Derulo, Dua Lipa, Rita Ora, The Script, The Chainsmokers, David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Steve Aoki, Kygo, Avicii sau Marshmello.

Fotografii: UNTOLD/Getty Images

