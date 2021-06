Garry Kasparov ține o lecție de șah pentru copii, în deschiderea turneului de șah Superbet Chess Classic Romania 2021

Cel mai bun jucător de șah al tuturor timpurilor, multiplul campion mondial Garry Kasparov, va ține o lecție de șah pentru copii, pe 4 iunie, în cadrul ceremoniei oficiale pentru deschiderea turneului de șah Superbet Chess Classic Romania 2021, care va reprezenta prima etapă a competiției mondiale Grand Chess Tour 2021.

Lecția va avea două componente. Garry Kasparov va face recomandări din experiența sa și va da explicații special pentru copii, în cadrul unei conferințe inspiraționale pe care o va susține la ceremonie. Ulterior, 12 copii medaliați la Campionatele Naționale – fete și băieți - vor participa la un simultan oferit de Garry Kasparov și marii maeștri participanți la Grand Chess Tour.

Recomandările lui Garry Kasparov pentru cei mai tineri jucători de șah vor putea fi urmărite de copii si iubitori ai sportului minții, în cadrul transmisiei live a Ceremoniei de deschidere, pe pagina de Youtube SuperChess și pe pagina de Facebook Superchess, precum și în înregistrările care vor rămâne online.

„Vrem să încurajăm copiii și tinerii din România să descopere și să iubească șahul. Vrem ca șahul să devină unul din instrumentele prin care generațiile tinere învață să-și dezvolte mintea, imaginația și gândirea strategică. De aceea, în deschiderea primei etape a Grand Chess Tour 2021, Superbet Chess Classic Romania 2021, avem o lecție de șah pentru copiii din România. Garry Kasparov poate să-i inspire și să-i atragă pe copii spre acest sport deosebit, la fel cum poate să transmită un mesaj tinerei generații de a-și găsi resursele pentru a se reinventa, după pandemie, cu o minte educată”, a declarat Augusta Dragic, președinta Consiliului Director al Fundației Superbet.

Ceremonia de deschidere a turneului de șah Superbet Chess Classic Romania 2021 a fost gândită ca o sărbătoare a minții educate și va cuprinde mai multe momente, care vor fi transmise toate în direct pe site-ul www.superchess.ro și pe pagina de Facebook Superchess . Din cauza pandemiei, nu este posibil accesul publicului în sală.

Evenimentul de deschidere își propune să transmită cu precădere tinerilor, dar și iubitorilor șahului și publicului larg, un mesaj de încredere și de reînnoire a forțelor proprii, după experiența dificilă a pandemiei, sintetizat în sloganul ediției: „Change your life. Make your Move. With Kasparov”.

Competiția de șah care se va desfășura la București între 5-14 iunie este prima din cele cinci etape din circuitul mondial fondat de Garry Kasparov, Grand Chess Tour 2021. Organizatori sunt Federația Română de Șah, Fundația Superbet și Grand Chess Tour (GCT). Vor participa 10 șahiști recunoscuți la nivel internațional, printre care și cel mai bun șahist al României, care a fost confirmat de GCT ca wildcard. Șahiștii înscriși sunt: Fabiano Caruana, Levon Aronian, Anish Giri, Alexander Grischuk, Wesley So, Shakhriyar Mamedyarov, Teimour Radjabov, Maxime Vachier-Lagrave, Richard Rapport, Constantin Lupulescu.

Concursul va fi de șah clasic, spre deosebire de ediția din 2019 găzduită de România, care a fost de șah rapid și blitz. Șahiștii vor juca în sistem turneu, adică fiecare cu fiecare, iar câștigătorul va fi decis în urma punctajului acumulat. Premiile etapei de la București se ridică la 325.000 dolari.