Rușii spun că l-au ucis pe cel mai bun lunetist din lume la 20 de minute după ce a ajuns în Ucraina

„Trebuie să ajut, pentru că oamenii de aici sunt bombardaţi doar pentru că vor să fie europeni şi nu ruşi”, ar fi spus militarul la avea vreme, potrivit spaniolilor de la Marca.

Acum, la peste o săptămână de când a aterizat în Ucraina, despre Wali rușii scriu că au reușit să-l ucidă la doar 20 de minute după ce a pășit în Mariupol. Aceeași informație a apărut pe 12 și 13 martie și în presa din China, care cita surse din Rusia. Însă la doar o zi distanță după apariția materialelor din presa chineză, Wali a negat că ar fi mort.

„Nu vă faceți griji pentru siguranța mea, sunt deja departe de baza care a fost bombardată ieri. Am fost acolo, dar pentru scurt timp. Cei care au pierit probabil nu au văzut niciodată soldați ruși. Așa arată războiul modern. Murdar, dar impersonal”, a scris acesta pe rețelele de socializare, după ce s-a spus că locul în care se afla a fost bombardat, după ce le-a transmis din greșeală rușilor locația în care l-au trimis ucrainenii.

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers

The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq