Scrisoarea unui medic virusolog pentru copiii săi. Ce le spune să facă pentru a nu se infecta

Guido Vanham, virusolog și microbiolog care studiază răspândirea rapidă a virușilor, este stabilit, la ora actuală, în Belgia. Medicul urmărește îndeaproape actuala criză globală de sănătate.

Săptămâna trecută, unul dintre fiii săi s-a îngrijorat din cauza unei dureri mici pe cre o simțea în gât și în plămânul drept. Și-a sunat frații și prietenii și fiecare își dădea cu părere asupra acestor simptome. Din cauza stresului și a cazurilor noi cazuri COVID-19 care cresc de la o zi la alta, s-au gândit să-i scrie tatălui lor.

Răspunsul virologului Guido Vanham pentru copiii săi:

"Vom vedea că numere încep să scadă la aproximativ două săptămâni după ce se pun în aplicare măsuri de distanțare socială și de izolare. Virusul are o perioadă medie de incubație de 7,5 zile și poate dura până la 3 săptămâni, astfel încât evoluția ascendentă în acest moment este complet logică. În plus, chiar și cei care au intrat în izolare îi pot infecta pe ceilalți din gospodăria lor și dacă se întâmplă, am putea vedea cazurile care cresc pentru o săptămână în plus. Amintiți-vă că jucăm un rol în îndeplinirea acetor condiții. Trebuie să ne îndeplinim datoria civică și să urmăm instrucțiunile guvernamentale.

Dacă virusul nu se poate răspândi, la un moment dat va muri. Cele mai frecvente simptome pentru COVID-19 sunt febra, tusea (uscată) și respirația îngreunatp. Daca nu aveți niciunul dintre aceste trei simptome, este puțin probabil să aveți virusul și, cu siguranță,nu ar trebui să vedeți un medic sau să mergeți la spital. Ei trebuie să îngrijească pacienții cu simptome mai acute și severe.

Dacă doriți să fiți puțini mai proactivi, puteți începe câteva obiceiuri zilnice de sănătate:

- Ieșiți la o alergare zilnică (sau dacă puteți face un antrenament în casă)

- Verificați-vă temperatura o dată sau de două ori pe zi

- Când vă aflați în afara casei dvs și nu puteți evita atingerea obiectelor posibil atinse de alții, țineți-vă mâinile sub umeri. În acest fel nu veți răspândi accidental virusul pe față, apoi în gură, ochi sau nas.

- Când ajungeți acasă sau plecați de acasă, spălați-vă pe mâini.

- Puneți lucrurile pe care le-ați cumpărat departe pentru câteva zile dacă nu aveți nevoie de ele imediat sau desfaceți ambalajul din plastic sau hârtie și apoi spălați-vă pe mâini.

-Alcoolul (etanol 70%) sau hipocloritul de sodiu chiar și la 0,1% omoară virusul într-un minut, dar nu pot fi aplicate pe toate.

Deocamdată, însă, trebuie să urmăm sfaturile autorităților de sănătate și să contribuim la stoparea răspândirii virusului. Știu că nepoții vor să ne vadă și ne-ați spus că ei nu sunt bolnavi și nu ne vor infecta. Copiii ar putea transporta virusul fără simptome și totuși să-l transmită. Deci, să facem acum tot ce putem. Vom trăi între speranță și frică încă câteva săptămâni, dar până la urmă vom trece prin asta. "

Foto: Facebook

