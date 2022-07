Soția unui model din Oradea a murit în condiții suspecte în Istanbul. Ce a declarat martorul care a văzut-o ultima dată

Supermodelul internaţional Sofia Olifirenko, în vârstă de 23 de ani, a murit în noaptea de 17 spre 18 iulie 2022, când a căzut de la etajul hotelului în care locuia, în condiţii încă necunoscute de anchetatori. Soțul ei, Istva Sarkozy, și el manechin cunoscut, este covins că soţia sa a fost drogată.

Un turc, identificat doar cu inițialele F.K., despre care se presupune că ar fi fost ultima persoană care a văzut-o pe femeie, a fost eliberat după interogatoriu, potrivit publicației hurriyetdailynews.com.

Incidentul a avut loc într-un hotel din cartierul Şişli, unde Sofia Olifrenko, de origine rusă, a fost găsită mortă pe pământ, nefiind găsite urme de violență pe corpul ei. Poliția a aflat că femeia s-a cazat la hotel sub un nume fals, „Alexandra V”.

„Am văzut-o lângă cimitirul grecesc. Nu era în stare să meargă”, a spus F.K. în mărturia lui, sugerând că ea a consumat prea mult alcool.

„Ne-am dus la hotel și am dormit în cameră”, a spus el. „Apoi ea a ieșit calmă pe ușă. Am urmat-o. S-a dus pe acoperiș și a sărit”, a adăugat bărbatul.

Poliția a ajuns și la imagini ale camerelor de supraveghere, care au surprins-o pe Olifrenko clătinându-se și stând în picioare cu dificultate, o situație care seamănă cu declarațiile lui F.K. Imaginile au ajuns și în presa din Turcia. Vezi aici.

Soțul Sofiei, Istvan Sarkozy, un model român din Oradea, se afla în România când s-a întâmplat tragedia. Acesta a spus că nu a reușit să ia legătura cu tânăra și este îngrijorat. În cele din urmă, a mers la Poliția din Oradea și a anunțat dispariția ei: „Ne-am certat. Nu am vorbit două, trei zile și apoi, când am încercat să o caut, nu era online. Nu a mai fost pe Whatsapp de trei zile. Am căutat-o pe mama ei. Mama ei știa că se află în România. Am fost șocat că nimeni nu știe ce se întâmplă”.

Istvan Sarkozy a postat apoi un mesaj de rămas bun pe contul său de socializare, spunând: „Sofia nu pot descrie în cuvinte cât de mult ai însemnat pentru mine și că ai fost tot ce m-a făcut să merg înainte, motivația mea motorul meu pentru viață, ai fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată, iar acum ai plecat pentru totdeauna, m-ai părăsit aici în lacrimi și cu inima frântă. Drum bun spre cer îți doresc draga mea soție minunată!”

El ar fi plecat la Istanbul, ca să afle detalii exacte despre moartea soției. Istvan Sarkozy a declarat pentru o televiziune de știri că va face propria anchetă. El este convins că Sofia a fost drogată, apoi ucisă.

„A ucis-o cineva, sigur a fost aruncată. Probabil a drogat-o cineva. Ea niciodată în viaţa ei nu a luat droguri. Sunt sigur că ea nu ar fi făcut aşa ceva”, a spus el.



Sursă foto: Facebook/ Istvan Sarkozy