Un sociolog rus a spus când va înceta agresiunea lui Putin împotriva Ucrainei

Pentru președintele Federației Ruse, cucerirea Ucrainei este o idee fixă, spune sociologul rus Igor Eidman, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători ai „putinismului” ca sistem social și politic.

Citește și Ce primesc ucrainenii în adăposturile pentru refugiați din România? O tânără a devenit virală pe TikTok

„Agresiunea președintelui rus Vladimir Putin împotriva Ucrainei se va opri doar atunci când trupele rusești vor fi învinse pe teritoriul ucrainean”, scrie Eidman în cea mai recentă postare a sa pe Facebook.

„Războiul va fi încheiat doar cu victorie”.

„Au început să apară discuții precum că negocierile dintre Rusia și Ucraina sunt aproape de succes, iar Putin, în anumite condiții, ar fi gata să retragă trupele. Nu cred. Pentru Putin, cucerirea Ucrainei este o idee fixă. A vorbit despre asta de multe ori și, atâta timp cât va fi la putere, nu va renunța.

Aparent, „intențiile pașnice” ale delegației ruse sunt un truc tactic pentru a perturba noile livrări americane de antiaeriene și alte arme, care pot fi acum anulate, deoarece „pacea este aproape”. Scopul acestor discuții este doar pentru a câștiga timp, pentru a consolida pozițiile Kremlinului. Cred că nu este o coincidență faptul că delegația lui Putin este de o pregătire foarte slabă.

Pot exista doar două variante pentru desfășurarea ulterioară a evenimentelor:

1. Înșelăciune tactică. Reprezentanții Kremlinului pur și simplu vor trage de timp, vor calma puțin spiritele în Occident, semănând speranța unei păci rapide, astfel încât sub pretextul „progresului în negocieri” să nu crească ajutorul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei.

2. Înșelăciune strategică. Putin chiar va decide o încetare a focului, dar numai pentru a lovi din nou, mai târziu, într-un moment favorabil pentru el.

Agresiunea lui Putin se va opri doar atunci când trupele ruse vor fi învinse și vor fugi în panică din Ucraina. Toate opțiunile intermediare vor duce în cele din urmă la o nouă escaladare militară”, este de părere Igor Eidman.



Igor Eidman este sociolog și comentator politic. El a fost consilier pentru mai mulți membri ai Dumei cu orientări liberale și director de comunicații al Centrului Rus de Cercetare a Opiniei Publice. Eidman a publicat mai multe articole despre ”putinism” și este autorul a două cărți, „Breakthrough to the Future: the Sociology of the Internet Revolution” și „Noua idee națională a lui Putin”. Văr și prieten apropiat al liderului opoziției asasinat Boris Nemțov, Eidman s-a mutat în Germania, unde rămâne un critic deschis al regimului Putin.

Sursă: unian.ua, Facebook/ Igor Eidman

Vezi și: