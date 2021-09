VIDEO Un fotbalist din Bundesliga a prins un pahar cu bere aruncat din tribună și l-a dat pe gât, pe teren

Faza zilei în Bundesliga, prima ligă de fotbal din Germania. Un fotbalist al echipei Borussia Dortmund a demonstrat niște reflexe de portar când a prins în mână un pahar cu bere aruncat din tribună de un fan al echipei rivale.

Jude Bellingham, în vârstă de 18 ani, este unul dintre puștii echipei Borussia Dortmund care au gustat, la propriu, victoria în fața celor de la Bayer Leverkusen, din ultima etapă de Bundesliga.

Englezul s-a bucurat la golul 4 al echipei sale, reușit din penalty de Erling Haaland în minutul 77. Mai mulți coechipieri s-au strâns la marginea terenului pentru a sărbători reușita, moment în care fanii echipei gazdă au început să arunce cu pahare cu bere înspre ei.

La un moment dat, Jude Bellingham a avut un gest reflex care i-a uimit pe spectatori: a prins în mâna stângă un pahar care „zbura” spre el. Pentru că mai era ceva băutură în al, englezul a dat-o pe gât.

După meci, fotbalistul de 18 ani a declarat pe Twitter că e prima lui întâlnire cu berea, fiindcă nu e mare fan.

„Zi perfectă pentru prima mea bere.... Nu sunt fan”.

Vezi imaginile mai jos!

Haaland’s penalty from the B04 stands #B04BVB (look for Bellingham’s beer catch) #bundesliga @ErlingHaaland @BellinghamJude @BlackYellow pic.twitter.com/cSIMXEMK2R