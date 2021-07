A fost lansat primul trailer al filmului „House of Gucci”, cu Lady Gaga şi Adam Driver în rolurile principale

Primul trailer pentru filmul „House of Gucci”, regizat de Ridley Scott, cu Lady Gaga şi Adam Driver în rolurile principale, a fost lansat de compania MGM. Lungmetrajul este aşteptat în cinematografe în această toamnă.

Filmul „House of Gucci”, bazat pe fapte reale, este inspirat de povestea șocantă a familiei din spatele casei de modă italiene Gucci. Abordând trei decenii de dragoste, trădare, decadență, răzbunare și, în cele din urmă, crimă, vedem ce înseamnă un nume, ce merită și cât de departe poate ajunge o familie pentru a deține controlul.





În mediul online au apărut și primele postere, pentru promovarea peliculei, care îi înfățișează pe actorii principali: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino.

Filmul va spune povestea lui Maurizio Gucci (jucat de Adam Driver) până la asasinarea acestuia și decăderea dinastiei din industria modei.

Lady Gaga joacă rolul Patriziei Reggiani, fosta soţie a lui Maurizio care a fost acuzată şi condamnată pentru asasinarea lui, după ce a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Patrizia Reggiani a executat 18 ani de închisoare, primind porecla Black Widow, înainte de a fi eliberată în 2016.

„House of Gucci”, scris de Roberto Bentivegna, este bazat pe romanul „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, de Sara Gay Forden.

Pelicula „House of Gucci”, filmată în Italia, este următorul film al lui Lady Gaga după „A Star Is Born”, care i-a adus nominalizări pentru interpretare la Oscar şi Globurile de Aur. Ea a fost premiată de Academia americană de film pentru cel mai bun cântec original, „Shallow”.



Sursă foto/ Instagram: houseofguccimovie

Vezi și: Best of Las Fierbinți - Cele mai amuzante momente din sezonul 18