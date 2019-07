Accident teribil pe platourile de filmare a celebrei francize Fast and Furious. Dublura lui Vin Diesel a ajuns în comă la spital

Un episod nefericit s-a întâmplat ieri pe platourile de filmare a mult așteptatei pelicule Fast and Furious 9.

Conform Daily Mail, acesta interpreta o cascadorie, dar din păcate lucrurile nu s-au terminat așa cum se aștepta toată lumea. Sursele spun că dublura lui Vin Diesel s-a lovit foarte tare la cap, după ce a căzut de la mai bine de 10 metri și a fost transportat de urgență la un spital din Londra. Se afla în comă.

Sursele engleze spun că accidentul s-a întâmplat chiar sub ochii lui Vin Diesel, care spun că acesta a fost șocat în momentul în care l-a văzut pe Joe că se prăbușește. În 2002, dublura sa ( Harry O'Connor) a murit în timpul filmărilor din Praga pentru filmul Triplu X.

Joe Watts este un cascador britanic, celebru pentru săriturile sale spectaculoase din filmele "Misiune Imposibilă: Fallout", "Jurassic World", "Spiderman: Far From Home", dar și pentru serialul "Game of Thrones".

De asemenea, iubita sa a postat un mesaj emoționant pe contul ei de Facebook despre acest accident, prin care liniștea apropiații.

"Sper să mă înțelegeți că nu vă pot răspunde la toți așa că voi scrie aici. Joe a suferit o lovitură gravă la cap și se află în comă la spital. Este stabil și este monitorizat îndeaproape pe tot parcursul nopții. Îl iubesc atât de mult și inima mea este zdruncinată. Toata familia și prietenii săi sunt alături de el!", a scris iubita lui Joe Watts.



