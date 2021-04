BAFTA 2021: lista completă a câștigătorilor celei de-a 74-a ediții

Filmul ”Nomadland” este marele câștigător al premiilor BAFTA de anul acesta. Lungmetrajului i-au revenit patru trofee, pentru ”cel mai bun film”, ”cea mai bună regie”, ”cea mai bună actriţă” și ”cea mai bună imagine”.

Cea de-a 74-a ediție a premiilor Academiei Britanice de Film, cunoscute și sub numele de BAFA a avut loc în acest weekend. Evenimentul s-a desfăşurat virtual, nominalizaţii fiind prezenţi prin videoconferinţă. Actorii Hugh Grant şi Priyanka Chopra Jonas au prezentat câștigătorii la Royal Albert Hall din Londra, în timp ce Renee Zellweger şi Anna Kendrick s-au alăturat galei dintr-un studio din Los Angeles.



Cineasta de origine chineză Chloe Zhao s-a bucurat de una dintre cele mai importante distincții, trofeul pentru regie.

BAFTA 2021. Lista completă a câștigătorilor

Cel mai bun film: Nomadland (regia Chloe Zhao)

Cel mai bun film britanic: Promising Young Woman (regia Emerald Fennell)

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ( Nomadland)

Cel mai bun actor în rol principal: Anthony Hopkins (The Father)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand (Nomadland)

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Yuh-Jung Youn (Minari)

Cel mai bun scenariu original: Promising Young Woman (Emerald Fennell)

Cel mai bun scenariu adaptat: The Father (Christopher Hampton, Florian Zeller)

Cel mai bun film străin: Another Round (Thomas Vinterberg)

Cel mai bun documentar (categorie la care a concurat și filmul „colectiv” al lui Alexander Nanau ): My Octopus Teacher (Pippa Ehrlich, James Reeda)

Cel mai bun lungmetraj animat: Soul (Pete Docter, Dana Murray)

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic: His House (Remi Weekes)

Cea mai bună coloană sonoră: Soul (Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross)

Cea mai bună imagine: Nomadland (Joshua James Richards)

Cel mai bun montaj: Sound of Metal (Mikkel E.G. Nielsen)

Cea mai bună scenografie: Mank (Donald Graham Burt, Jan Pascale)

Cel mai bun design de costume: Ma Rainey's Black Bottom (Ann Roth)

Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri: Ma Rainey's Black Bottom (Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal)

Cel mai bun sunet: Sound of Metal (Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc)

Cele mai bune efecte vizuale: Tenet (Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley)

Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie: The Owl and the Pussycat

Cel mai bun scurtmetraj britanic: The Present

Cea mai bună distribuţie: Rocks (Lucy Pardee)