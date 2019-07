Fiica lui Bruce Lee dă de pământ cu filmul lui Quentin Tarantino: „Oamenii au râs de tatăl meu”

Shannon Lee l-a criticat pe Quentin Tarantino pentru felul în care l-a portretizat pe tatăl ei în cel mai recent fiul al său, Once Upon a Time in Hollywood.

Shannon Lee, în vârstă de 50 de ani, este actriță și practicantă de arte marțiale, exact ca răposatul ei tată. Fiica lui Bruce Lee, care a văzut cel mai recent film al lui Quentin Tarantino la cinematograf, a dezvăluit că s-a simțit jignită de felul în care a fost prezentat tatăl ei în pelicula cu pricina.

„A fost zugrăvit ca un arogant nenorocit care e plin de aere, nu ca un om care a trebuit să muncească de trei ori mai mult decât oricare dintre acei oameni, pentru a obține ceea ce le-a fost dăruit în mod natural altora”, a spus Sahannon Lee pentru thewrap.com.

Shannon Lee. FOTO: Getty Images

Fiica celebrului actor și practicant de arte marțiale a arătat cu degetul și spre o scenă din film, unde tatăl ei, interpretat de actorul Mike Moh, ia bătaie de la dublura lui Brad Pitt (Cliff Both).

„Înțeleg că cele două personaje sunt antieroi și asta e un fel de fantezie a ceea ce se poate întâmpla, iar ei portretizează o perioadă dominată de rasism și excluziune socială. Înțeleg că vor să facă din personajul lui Brad Pitt un dur care l-ar putea bate pe Bruce Lee. Dar nu era nevoie să-l trateze în maniera în care l-a tratat Hollywood-ul albilor pe vremea când era în viață. A fost chiar inconfortabil să stau în sala de cinema și să aud oamenii care râdeau de tatăl meu”, a mai spus actrița.

Shannon Lee duce mai departe tradiția tatălui

Shannon Lee e căsătorită din 1994 cu artistul grafic Ian Keasler. Împreună au o fată de 15 ani pe nume Wren. Adolescenta este, la fel ca mama și ca unchiul ei, actriță și practicantă de arte marțiale.

Shannon Lee este sora mai mică a lui Brandon Lee, actor și practicant de arte marțiale. El a murit la 31 martie 1993, pe platourile de filmare ale producției Corbul, după ce a fost împușcat accidental de colegul alături de care filma o scenă.

Cartușele folosite la filmări au fost înlocuite în mod inexplicabil cu unele letale, iar Brandon Lee s-a prăbușit în fața colegilor săi. După 20 de ore de comă, Brandon Lee s-a stins la spital, la vârsta de 28 de ani.

