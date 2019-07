Un mare actor era să îi "sufle" rolul lui Brad Pitt din Once Upon A Time in Hollywood

Cel mai așteptat film al anului, Once Upon A Time in Hollywood, a stârnit atâta interes și datorită actorilor din rolurile principale. Un film cu Leonardo DiCaprio și Brad Pitt nu are cum să fie altfel decât spectaculos.

Regizorul Quentin Tarantino a dezvăluit însă că, inițial, a avut altă idee pentru rolul casacadorului Cligg Booth, interpretat de Brad Pitt. Tarantino i-a propus rolul lui Tom Cruise și a dezvăluit că ajunsese la un acord cu actorul din Misiune Imposibilă.

“Am vorbit cu el. E un tip grozav, chiar ne-am înțeles. S-ar putea să lucrăm la un alt proiect”, a spus Tarantino. Regizorul a reușit însă să aducă în același film două nume mari: DiCaprio și Brad Pitt. Practic, cu așa un cast nu ai cum să nu dai lovitura. “Este cel mai tare casting al deceniului”, a spus Tarantino.

Once Upon a Time in Hollywood este o poveste plasată în anul 1969, în care DiCaprio joacă rolul unui fost star TV care încearcă din răsputeri să devină celebru în cinematografia ultimilor ani ai Epocii de Aur de la Hollywood.

Brad Pitt joacă rolul dublurii sale, cascadorul de meserie care se agață de același vis de mărire.

„Am lucrat la acest scenariu vreme de cinci ani, locuind în ținutul Los Angeles mare parte din viața mea, inclusiv în 1969, când aveam 7 ani. Sunt foarte încântat că spun această poveste, a unui Los Angeles și a unui Hollywood care nu mai există azi”, a spus Tarantino, conform The Guardian.

Nu trebuie însă să îl compătimim pe Tom Cruise: cu siguranță va face și el furori în noul Top Gun: Maverick.