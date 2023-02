Filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar 2023, în exclusivitate în România, pe VOYO!

Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, care are și cele mai multe nominalizări la Oscar 2023, poate fi urmărit acum pe VOYO

Producția cu titlul original „Everything Everywhere All at Once”, în regia lui Dan Kwan, conduce detașat cursa pentru mult râvnitul premiu Oscar, cu 11 nominalizări.

Filmul în care Michelle Yeoh joacă rolul principal a fost nominalizat la categoriile de top, inclusiv la cel mai bun film, cel mai bun regizor (Dan Kwan și Daniel Scheinert), cea mai bună actriță în rol principal (Michelle Yeoh), cea mai bună actriță în rol secundar (Jamie Lee Curtis) și cel mai bun actor în rol secundar (Ke Huy Quan).

Pelicula spune povestea unei imigrante de origine chineză, care pornește într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri și conectându-se cu viețile pe care le-ar fi putut duce.

De când s-au cunoscut și și-au unit forțele creative ca studenți la film, Dan Kwan (34 de ani, din Westborough, Massachusetts) și Daniel Scheinert (35 de ani, din Birmingham, Alabama) au căutat originalitatea.

„Originalitatea este implicită”, spune Kwan. „Când eram la școala de film, cineva mi-a spus: „Dacă vrei să ai succes, fie trebuie să fii cel mai bun, fie primul”. Știam că, la 19 ani, nu voi fi niciodată cel mai bun. Așa că o să văd dacă pot fi primul. O poveste ne poate distra, ne poate pune pe gânduri, dar nu ne va afecta pe deplin decât dacă este ceva complet nou. Ceva care te ia prin surprindere, care întrece limitele imaginației. Mi-am dat seama că există putere în capacitatea noastră de a crea ceva nou”, spune regizorul într-un interviu.

„Everything Everywhere All at Once” a încasat peste 100 de milioane de dolari la nivel mondial față de bugetul său modest de 14,3 milioane de dolari. Publicul din întreaga lume a rezonat cu povestea prezentată într-un mod cu totul special: amestec între imagini fantastice, arte marțiale, umor, dramă de familie și comentarii ironice despre era informațiilor. Michelle Yeoh a atins o performanță remarcabilă în rolul unei proprietare de spălătorie, care duce o luptă pentru a-și găsi împlinirea în viață.