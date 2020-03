Sebastian Stan, obligat să oprească filmările la Praga din cauza pandemiei de coronavirus. Mesajul actorului

Actorul american de origine română Sebastian Stan a părăsit studiourile de filmare din Praga ale peliculei Falcon & Winter Soldier pentru a se proteja de coronavirus.

Sebastian Stan s-a declarat dezamăgit de decizia echipei sale, care i-a anunțat pe toți actorii că trebuie să părăsească de urgență capitala Cehiei. Echipa de producție și de filmare s-a îmbarcat într-o aeronavă cu destinația Atlanta, ieri dimineață, din cauza anunțului președintelui Donald Trump. Șeful statului american anunțase că va interzice toate zborurile din și spre Europa.

„Praga. Ce oraș. Filmam The Falcoon & The Winter Soldier și am experimentat unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, populat cu cei mai primitori oameni. Acum suntem trimiși acasă. Prea curând. Praga, vei fi în gândul meu pentru multă vreme. Mulțumesc. Ne vom întoarce”, a scris Sebastian Stan pe Instagram.

Actorul american, născut la Constanța, face parte din universul de eroi Marvel cu personajul său The Winter Soldier.

Citește și: Sebastian Stan, un necunoscut pentru Gwyneth Paltrow. „A trebuit să mă prezint a treia oară”

Filmările la noua peliculă Marvel au debutat pe continentul european săptămâna trecută, la Praga. Ele au fost întrerupte și în luna ianuarie a acestui an, în Puerto Rico, din cauza unui cutremur.

The Falcon & The Winter Soldier este, de fapt, o miniserie cu 6 episoade care va rula pe Disney Plus începând cu luna august a acestui an. Este serialul promis lui Sebastian Stan încă din toamna anului 2018.

Actorul de origine română nu a avut până acum decât rol secundar în filmele Marvel, iar Disney și-a dorit ca Winter Soldier să devină un erou aflat în centrul ateției.

În rolul lui Falcon îl găsim pe Anthony Mackie.

Fotografii: Getty Images