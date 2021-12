„The King’s Man: Începutul”: O istorie de spionaj plină de umor și aventură

Studiourile 20th Century lansează filmul „The King's Man: Începutul”, povestea anterioară celor două filme cunoscute ale lui Matthew Vaughn din franciza „Kingsman”. Filmul „The King's Man: Începutul” este inspirat din benzile desenate „The Secret Service” create de Mark Millar și Dave Gibbons, scenariul fiind semnat de Matthew Vaughn și Karl Gajdusek.

„The King's Man: Începutul” dezvăluie originea primei agenții britanice independente de informații care urmărește înlăturarea unor pericole globale printr-o poveste care prezintă o colecție a celor mai tiranice minți criminale din istorie, reunite acum pentru a pune la cale un război menit să distrugă milioane de oameni. Există un singur om care li se poate opune, dar și efortul acestuia se dovedește a fi o cursă contracronometru.

Noua producție este regizată de același Matthew Vaughn și îi are în rolurile principale pe Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, alături de Djimon Hounsou și Charles Dance.

Matthew Vaughn, David Reid și Adam Bohling sunt producătorii filmului, iar Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn și Ralph Fiennes sunt producători executivi.

Întoarcerea la origini

În 2014, super producția „Kingsman: The Secret Service / Kingsman: Serviciul Secret” i-a prezentat lumii pe Harry Hart, un spion suav, și pe Gary „Eggsy” Unwin, un copil cu o nevoie disperată de confirmare paternă.

Harry l-a recrutat pe Eggsy, l-a antrenat să fie atât un domn, cât și un spion și, alături de cohorta Kingsman, cei doi l-au învins pe miliardarul diabolic Richmond Valentine. În continuarea din 2017 „Kingsman: The Golden Circle / Kingsman: Cercul de aur”, am cunoscut echivalentul american al organizației - The Statesman- în timp ce amenințarea a venit prin intermediul unui traficant de droguri întreprinzător pe nume Poppy Adams.

Cu toate acestea, pentru noua producție, „The King's Man: Începutul” , povestea începe cu mai bine de un secol înainte și se desfășoară în umbra Primului Război Mondial, explicând cum și de ce a fost creată agenția Kingsman.

„Am vrut să fac ceva diferit. Am vrut să creez o aventură uriașă, de proporții epice. Pe când eram copil, filme ca «Lawrence of Arabia» pur și simplu umpleau ecranul și erau epice, dar nu plictisitoare. M-am gândit că vreau să readuc acel gen de producții pe ecrane”, spune regizorul și producătorul Matthew Vaughn.

Ceea ce a însemnat că tonul noului film trebuie să se schimbe în mod fundamental, după cum explică Karl Gajdusek, care a scris scenariul împreună cu Vaughn: „A început să devină clar destul de repede că urma să facem un film complet diferit față de primele două. Iar ce a ieșit este o combinație remarcabilă a unei versiuni punk și nervoase a istoriei și a unei perspective emoționante asupra numărului de morți din Primul Război Mondial”.

Daniel Brühl, care îl interpretează pe personajul real Erik Jan Hanussen, consideră că filmul are un puternic element educativ. „Da, este un film de acțiune distractiv, cu umor, dar este și o lecție de istorie extrem interactivă. Deși istoria este modificată, conflictele sunt reale, iar unele personaje sunt reale, iar asta chiar te intrigă pentru că înveți ceva sau îți amintești de un anumit capitol din istorie”, comentează actorul.

Brühl adaugă: „Am fost foarte impresionat de scenariu. Mi-a reamintit de «Inglourious Basterds» al lui Quentin Tarantino, proiect în care am fost implicat și eu. Este similar într-un fel prin faptul că reinventează istoria și combină personaje fictive cu atât de multe personaje reale fascinante”.

„Matthew nu se sfiește să arate ororile războiului, chinul, groaza. Pierderea îngrozitoare de vieți omenești, măcelul sunt o temă a filmului. Ai putea spune că acest «Kingsman» are o latură serioasă. Dar are și umor, acțiune și aventură”, dezvăluie Ralph Fiennes, care îl interpretează pe Ducele de Oxford.

În ceea ce privește intriga, Gajdusek o descrie ca fiind „povestea unui tată care a jurat pacifism și care încearcă să-și țină fiul departe de acea nebunie și care începe să bănuiască că ceea ce s-a întâmplat nu a fost arbitrar, ci regizat de o forță întunecată”.

Redarea trecutului

Designerul de producție Darren Gilford – care a lucrat și la „Kingsman: The Golden Circle / Kingsman: Cercul de aur” – spune că a aduce la viață atmosfera din Primul Război Mondial a fost un punct central al noului film care a implicat extrem de multe resurse.

Astfel, realizatorii au căutat să creeze decoruri care să readucă la viață atmosfera și detaliile începutului secolului al XX-lea. Dar, înainte de a începe munca la tranșee, cei din producție au trebuit să construiască un model, astfel încât să poată înțelege care sunt toate componentele necesare pentru diferitele scene de luptă.

Matthew Vaughn spune: „Este foarte greu să descrii oroarea Primului Război Mondial, inutilitatea lui. Am făcut tot posibilul să încerc să-l fac să pară real, am vrut să încerc să surprind cât de nebun a fost, dar să o fac printr-un personaj, prin Conrad”.

Asasinarea arhiducelui Ferdinand – care a declanșat efectiv Primul Război Mondial – este o scenă cheie din film. Darren Gilford explică: „Am încercat să fim cât de preciși putem. Am mers chiar atât de departe încât am găsit un loc pentru filmări aproape de malul râului unde a avut loc de fapt asasinatul”.

Atenția la detalii se aplică și uniformelor, după cum explică Alex Fordham, consilierul și designerul de costume militare al filmului: „Avem străzi pline de oameni care reflectă natura cosmopolită extraordinară a Imperiului Austro-Ungar. Bosnia-Herțegovina este o zonă extrem de poliglotă. Iar arhiducele era acolo pentru o demonstrație de forță. Deci avem străzi mărginite de trupe austriece și avem o colecție extraordinară de civili – atât locuitori din Europa de Vest, cât și locuitori musulmani ai orașului”. Iar toate acestea dau autenticitate filmului, care este nu numai o aventură cu spioni și super acțiuni de anihilare a răului, ci și un omagiu adus tuturor celor care au luptat și pierit în război.