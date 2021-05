Alexa Dragu, fostă semifinalistă la „Vocea României”, lansează piesa ei de debut: „Sub efectul tău”

Alexa Dragu lansează piesa ei de debut, „Sub efectul tău”, însoțită de un videoclip sugestiv.

„Sub efectul tău” este o piesă ritmată în care Alexa Dragu cântă despre momentul pe care toată lumea îl așteaptă cu nerăbdare, după terminarea unei relații de iubire, mai precis despre claritatea și liniștea ce intervin odată ce nu mai suntem sub influența vălului „roz” pe care dragostea ni-l pune adeseori pe ochi, care ne face să simțim și să acționăm la superlativ: „Nu mai sunt sub efectul tău / Văd clar / N-ai meritat și eu ți-am dat tot în dar.” Totuși, lupta între rațiune și pasiune este încă în desfășurare: „Și nu pleca am vrut să-ți zic / Dar n-am vrut să mă compromit. / Înca mi-e dor de tine.... Rar.”

Alexa Dragu a declarat: „Las aici primul meu clip, prima pagină muzicală din cartea sufletului meu. Această piesă încapsulează tristeţea și bucuria de a scăpa din vraja dragostei. Sunt foarte entuziasmată pentru tot ceea ce urmează. Piesă cu piesă. Stay tuned”. Piesa a fost scrisă și compusă de Alexa Dragu și produsă de către Cristian Pistol.

Videoclipul, regizat de Vlad Andrei, o înfățisează pe Alexa Dragu în diferite ipostaze și jocuri de lumină. Videoclipul, în care artista apare singură, subliniază sentimentul de „self-sufficiency”, care este foarte estompat la începutul unei despărțiri, când simțim că nu putem să fim întregi fără persoana iubită pe care tocmai am pierdut-o. Moțiunea cadrelor poate fi comparată cu succesiunea gândurilor și emoților care apar, dispar și reapar, fără să le putem controla.

La doar 21 de ani, Alexa Dragu are deja o poveste de viață fascinantă. Muzica a fost pasiunea ei încă din copilărie, iar la 14 ani aceasta a cântat pentru prima dată în fața unui public larg. Însă, în urma acelei experiențe, Alexa s-a ales cu trac de scenă și a evitat să mai urce pe scenă o perioadă. Iubirea sa față de muzică a determinat-o pe artistă să-și depășească frica de scenă și a reușit să impresioneze cu vocea ei la Vocea României, unde a făcut parte din echipa Irinei Rimes până în semifinală. În prezent, Alexa Dragu cântă în trupa Big Dima Band, de la Conservator, și este studentă la Sociologie în limba engleză în cadrul Universității București.

foto: PR Universal Music România

