AMNA a lansat un single emoționant: „O să fie bine”

AMNA a lansat „O să fie bine”, o piesă plină de sensibilitate, compusă de către artista într-un moment delicat al vieții sale.

„O să fie bine” este primul episod muzical dintr-o serie ce urmează să fie lansată pe canalul de YouTube al artistei.

“«O să fie bine» face parte dintr-o serie de patru piese ce vor fi lansate pe canalul meu de YouTube, single-uri ce au fost scrise în decursul a mai multor ani, în diferite perioade ale vieții mele.

Videoclipul piesei «O să fie bine» a fost filmat la Cheile Dobrogei alături de Silviu Mindroc. La filmări a fost palpitant și spun asta pentru că era o zona plină de vipere și ne feream de ele cum puteam mai bine. Piesă este despre un cuplu îndrăgostit care trece printr-un moment dificil al relației lor, totul terminandu-se cu bine, cu împăcarea lor”, declară AMNA.

AMNA a cucerit publicul cu piese precum „Tell Me Why”, „În oglindă” (feat. Robert Toma) și „Arme” (feat. What’s UP), care au reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România. Anul acesta, artista a lansat „De Câte X Vrei Tu” și a colaborat cu Robert Toma pentru „Aproape cel mai departe”.

Apoi a lansat „Ce rămâne de făcut”, feat. KEED de la Șatră B.E.N.Z., iar la finalul lui martie piesă „Banii”, alături de Dorian Popa. La începutul verii, artista a colaborat cu Edward Sanda pentru single-ul și clipul „Milioanele de suflete”, iar de șase luni postează săptămânal pe canalul sau de YouTube cover-uri precum „Un actor grăbit", „Tu n-ai avut curaj", „A fost iubire", „Mai frumoasă", dar și creații proprii precum „Mama" și „14 Februarie".