Feli și Grasu XXL lansează „Banii n-aduc fericirea”, a șasea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste

„Banii n-aduc fericirea” cântă Feli împreună cu Grasu XXL odată cu dezvăluirea celei de-a șasea felii din jurnalul ei muzical, #Felidinpoveste, și aduce publicului în modul ei unic și creativ cel mai important sfat pe care artista l-a primit de la tatăl său.

„Tata mi-a spus că Raiul înseamnă bunătate și că doar acolo e averea mea. Am înțeles ce a vrut să spună atunci când am ajuns la București și mi s-a părut că toată lumea din jur era însetată de bani și nu de artă, lucru care m-a întristat mult”, a mărturisit artista Feli despre episodul autobiografic pe care îl surprinde în piesa „Banii n-aduc fericirea”.

Învățătura tatălui s-a completat cu experiențele personale ale lui Feli și din acest mix a rezultat o lecție de viață exprimată în cel mai cool și muzical mod: „Mie mi-a fost dat să văd și să trăiesc pe pielea mea că dacă sunt cu sufletul în muzică și cânt despre viață și din inimă, așa cum simt, în timp balanța se va echilibra și financiar”, mărturisește Feli care dezvăluie că întotdeauna muzica și oamenii au fost pe primul loc în viața ei, niciodată banii, care, organic au venit ca o recompensă pe lângă satisfacțiile sufletești.

„Banii n-aduc fericirea” vine și cu o colaborare rară pe piața muzicală din România, între Feli și rapperul Grasu XXL, o personalitate puternică și respectată în întreaga industrie: „E o onoare pentru mine să mă întâlnesc cu Grasu XXL pe aceeași piesă spunând fiecare același mesaj, însă trăit și cântat diferit, după cum am simțit fiecare. Strofa lui e pe repeat la mine în minte și vă rog să o ascultați cu atenție, pentru că merită. Sunt recunoscătoare să cunosc și să cânt cu un așa om și artist. Îl consider un artist extraordinar care reușește să transmită tot ce simte prin muzica lui, un om blând, înțelept, bun și iubitor și un prieten și un sfătuitor cu «cap și suflet» cu care mereu am rezonat”, mărturisește Feli despre artistul Grasu XXL alături de care a scris felia a șasea din jurnalul ei muzical.

Felia de jurnal „Banii n-aduc fericirea” a dus-o pe Feli înapoi în anii `90 pe când primea sfaturile de viață de la părinți, iar frații ei făceau chefuri în apartamentul lor micuț de bloc la care ascultau toată muzica românească de petrecere: „Asociez sfaturile alor mei cu atmosfera din casa noastră de atunci când le primeam. Frații mei mari mari aveau prieteni, dădeau chefuri acasă și ascultau muzica românească de petrecere. Mi-a rămas în minte începutul unui refren de la trupa Generic care era fix pe ideea tatei de învățătură. Mi-a tot răsunat în minte când am rememorat episodul și am scris piesa și am ales să-l folosesc fix pe acesta, pentru că el face parte din ce am trăit eu, din tabloul real”, mărturisește Feli.

O coproducție HaHaHa Production și Cat Music, cu muzica și versurile scrise de Feli și Grasu XXL împreună cu Roland Kiss, Șerban Cazan, Smiley și Dan Ciotoi și mix & master semnat de Lucian Nagy și Șerban Cazan, „Banii n-aduc fericirea” este a șasea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, după hiturile „Omule, deschide ochii”, „Când răsare soarele”, „Frunze cad”, „Sus pe munte” și „Mă strigă mama”, care sunt parte dintr-un proiect rotund, coerent, cu influențe folclorice, semnat de artista Feli cu suflet, viață și creativitate.