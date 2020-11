Global Records continuă extinderea pe plan internațional și descoperirea de noi talente din întreaga lume

Global Records investește constant în dezvoltarea brandului și a artiștilor din portofoliu, dar și în extinderea pe plan internațional. Casa de discuri își extinde echipa și a început în această primăvară colaborarea cu patru A&R (Artist & Repertoire) din Marea Britanie, care asigură un scouting constant de talente, de la artiști, la producători și songwriteri din întreaga lume, și identifică oportunități de colaborare pentru cei prezenți în portofoliul Global.

Cei patru A&R au studii aprofundate în domeniu, foarte multă pasiune și dorința de a face performanță la nivel internațional împreună cu artiștii Global Records.

Stephen Taylor, Willow Dingwall Fordyce, Rico Green și Lorenzo Pacitti s-au alaturat cu entuziasm echipei Global Records și sunt nerăbdători să-și cunoască toți colegii și să participe la sesiuni în studiourile din România.

“După ce am lucrat cu unii dintre cei mai influenți oameni din industria muzicală la Island Records, am spus <<da>> șansei de a lucra la Global Records. Sunt incredibil de inspirat de tot portofoliul de artiști Global și fericit să încep acest nou capitol alături de ei”, a spus Willow Dingwall Fordyce.

“Sunt emoționat și fericit că fac parte din echipa Global. Rezonez complet cu valorile lor și mă bucur că fac parte din planul de extindere pe mai multe teritorii. Este genul de provocare pentru care trăiesc”, spune Lorenzo Pacitti.

“Colaborarea cu Global Records îmi dă, încă o dată, șansa să fac ceea ce iubesc cel mai mult în viață și anume să lucrez cu artiștii, care din punctul meu de vedere sunt unii dintre cei mai interesanți și creativi oameni, și să descopăr cea mai bună muzică”, spune Stephen Taylor.

“Sunt fericit să fac parte dintr-un label de succes, cu artiști remarcabili și, de asemenea, aștept cu nerăbdare planurile de viitor. Îmi doresc să avem rezultate cât mai bune împreună și să ducem succesul casei de discuri și al artiștilor noștri mai departe”, a declarat Rico Green.

Cei patru și-au intrat deja în artibuții, piesa Pretty Thoughts - Henry Purnell x INNA x Nobody Cares fiind rezultatul unui proces de scouting realizat de ei.

Succes internațional pentru piesele artiștilor Global Records

Piesele lansate de artiștii Global Records sunt din ce în ce mai apreciate și ascultate în întreaga lume atât pe radio, cât și pe platformele digitale, unde sunt prezente în topuri. Piesa Not my baby - INNA se aude în peste 26 țări precum Statele Unite, Mexic, Brazilia, Chile, Italia, Portugalia, Rusia, Franța, Polonia și Turcia. De asemenea, melodia este inclusă în numeroase playlisturi pe platformele digitale din străinătate.

SICKOTOY a dus piesele Gasolina, feat. EMAA, și Touche, feat. Misha Miller, pe alte meleaguri. Cele două melodii sunt în topuri în Rusia, Ucraina, Bulgaria, Estonia, Kazakhstan și Romania.

Olivia Addams a cucerit iremediabil Polonia. Melodia Dumb se află în topul celor mai mari radiouri din țară și este inclusă și în playlist-uri digitale importante. Aceleași rezultate le are și Gran Error în Turcia cu piesa Slow Dance.

Irina Rimes a semnat anul acesta o colaborare inedită cu artistul american Cris Cab pentru piesa Your Love, care are succes în țări precum Rusia, Franța, Ucraina, Turcia și Belarus, unde are play-uri la unele dintre cele mai importante radiouri. Totodată, Your Love este prezentă în top Shazam în Bulgaria, Ucraina și România.

Global Records continuă să producă piese de succes și pune accentul pe dezvoltarea pe plan internațional, iar acest proces va fi amplificat de cei patru A&R din Marea Britanie cu care casa de discuri a început de curând colaborarea.

