Irina Rimes lansează piesa ”Your Love”, în colaborare cu artistul american Cris Cab

Irina Rimes surprinde cu o apariție incendiară și cu o piesă diferită de stilul cu care și-a obișnuit fanii. Artista lansează Your Love, feat. Cris Cab, o melodie îndrăzneață, prin intermediul căreia a ieșit complet din zona sa de confort, dar care i se potrivește perfect.

Irina continuă să-și exploreze latura artistică și apare în ipostaze complet noi atât pentru ea, cât și pentru publicul ei.

”Colaborarea cu Cris Cab a fost una visată încă de când eram pe băncile facultății și ascultam pe repeat piesa Liar Liar. Sunt foarte curioasă de reacția publicului meu la această schimbare de imagine, dar și de ce va genera piesa în general. Sper să fie o surpriză frumoasă pentru toți cei care mă cunosc și o descoperire pentru toți cei care nu mă cunosc. Mulțumesc echipei și tuturor celor care au fost implicați în acest proiect. Dar mai ales lui Cris, care are mare încredere în piesă și și-a însușit-o așa cum mi-am însușit și eu această nouă provocare”, a declarat Irina Rimes.

Ambii artiști sunt încântați de această colaborare, iar Cris a primit cu bucurie și entuziasm propunerea de a cânta împreună cu Irina, una dintre artistele pe care le admiră foarte tare.

”Irina este o artistă uimitoare, cu o voce incredibilă și abia aștep să cânt împreună cu ea live într-o zi. Am fost bucuros când am aflat că este interesată să colaborăm, deoarece o admir foarte tare. Piesa Your Love este despre recunoașterea problemelor într-o relație, dar în același timp lăsând loc pasiunii să cucerească. Sper să vă placă tuturor și sper să mă întorc în România cât de curând”, a spus Cris Cab.