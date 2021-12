Jorge dă tonul sărbătorilor de iarnă cu noua piesă “Jingleman”

Finalul de an aduce o surpriză neașteptată, cu parfum de veselie și bună dispoziție din partea lui Jorge, single-ul de Crăciun “Jingleman”.

După ce săptămâna trecută ne-a făcut o surpriză când și-a dat masca jos și am aflat cu toții că el a fost Păunul de la Masked Singer, Jorge ne surprinde din nou. Artistul a lansat “Jingleman”.

Piesă captează perfect spiritul sărbătorilor de iarnă, într-o notă veselă, molipsitoare, care îți umple sufletul de bucurie și te face să îi fredonezi refrenul.

Invitați speciali în videoclip sunt cunoscuții actori de comedie Anisia Gafton și Alex Bogdan, dar și Petrișor Rouge și grupul lui de dansatori sexy și talentați. Ingredientul senzual nu lipsește nici el din videoclip, fiind adus de prezența unui cunoscut model care a defilat și pe podiumurile internaționale.

Jorge, despre experiența Masked Singer

În semifinala de pe 2 decembrie, Păunul și-a dat masca jos și toți am rămas uimiți când am aflat că este chiar Jorge, cel care a fost prezentator al show-ului sezonul trecut. Artistul a dezvăluit că singura care a știut de participarea lui în sezonul acesta a fost soția sa. „Este foarte tare să fii sub mască!"