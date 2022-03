Naomi Prie, fostă concurentă la SuperStar, a lansat primul videoclip din carieră. Cum sună piesa „They Say”

Naomi Prie s-a remarcat în concursul SuperStar, unde a ajuns până în LIVE-uri. Pe parcursul show-ului, Naomi a demonstrat că locul ei este pe scenă, iar jurații i-au apreciat determinarea și calitățile vocale.

Iată că la patru luni de la participarea sa la SuperStar, Naomi Prie lansează primul ei videoclip, „They Say”. Premiera piesei va avea loc la ora 20.00 pe YouTube. Vezi videoclipul aici.

Naomi a împărtășit fericita veste cu prietenii săi de pe Instagram. În prezent, tânăra are un look diferit de cel cu care s-a prezentat la SuperStar.





În primul live al show-ului SuperStar, Naomi Prie a cucerit scena cu o interpretare în maniera proprie a piesei lui Sam Smith ”I'm Not The Only One”. Naomi spunea că nu poate fi decât recunoscătoare pentru că a ajuns până în această etapă a concursului.

„Până să ajung la Superstar, lucrurile mergeau prost pentru mine... O mare parte din viața mea am fost judecată, umilită, mai ales în liceu...Nu mă mai tem că poate oamenii mă vor considera ciudată”, declara Naomi. După ce a cântat piesa lui Sam Smith, Noemi a primit laudele juriului. „Eu cred că tu nici acum nu-ți dai seama cât ești de talentată și cât de mare ești tu ca artist.Ai cântat absolut suberb”, a spus Raluka.

„Eu nu știu ce nebuni s-au luat de tine în trecut, dar nebuni vor fi doar admiratorii care au văzut cât de frumoasă și talentată ești”, a apreciat și Carla's Dreams. „Nu ai voie să te oprești, indiferent ce se întâmplă la SuperStar”, i-a spus și Marius Moga.



„Pe tot parcursul acestei competiții, etapă de etapă, m-am alimentat cu iubire. Am găsit această iubire din partea publicului, din partea juriului, din partea întregii echipe și în special din partea celor de acasă care mi-au transmis mesaje emoționante care m-au mișcat în profunzime. Toate acestea m-au determinat să mă iubesc pe mine cu adevărat, să îmi îmbrățișez dualismul și intensitatea emoțiilor ce mă construiesc, eul meu împărțit într-o jumătate de mătase și una de cuțit”, mărturisește Naomi. , i-a spus și Marius Moga.