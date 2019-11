Raluka lansează piesa „Dragoste n-am”

„Dragoste n-am, dar putem să facem” este un început de refren care a apărut în urmă cu patru ani, iar până acum o lună și-a căutat versurile pereche. Raluka lansează cea mai nouă piesă a ei, „Dragoste n-am”, cântată în premieră pe scena premiilor The Artist, iar în videoclip apar toate prietenele artistei, printre care Ana Baniciu și Nika.

„Piesa aceasta a fost compusă acum patru ani. În perioada aceea mă distram cu Andi Bănică prin studio și făceam tot felul de melodii amuzante. El a venit cu refrenul și am stat mult să îi căutăm strofe, nu știam de unde să pornim cu versurile”

, își amintește Raluka. Interesant este că cea de-a doua strofă a fost definitivată abia acum o lună și jumătate, deci se poate spune că artista a lucrat la această piesă patru ani.

Nici filmările pentru videoclip, care au durat 24 de ore, nu au fost cu nimic mai prejos, deoarece toate prietenele Ralukăi apar în el. Regia clipului este semnată de Isabella Szanto, de producție s-au ocupat Bogdan Zamonea și Cristiana Danasel, iar DoP a fost Roberto Stan.

„Acum vreun an și jumătate m-am întâlnit cu toate prietenele mele, am mers la studio și le-am zis că vreau să cânte la microfon, să înregistreze, ca să vadă și ele cum e. Am murit de râs, au înregistrat exact piesa asta. Când am plecat de acolo, i-am dat fiecăreia înregistrarea ca să o aibă amintire. Apoi ne-am promis că atunci când voi face clip, vor fi din nou toate, ca să filmăm împreună. Așa că m-am simțit minunat, am avut toate prietenele cu mine”, a povestit entuziasmată Raluka.