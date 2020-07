Roxen se lansează pe plan internațional cu piesa "How to break a heart"

Roxen aduce o nouă piesă inconfundabilă stilului ei, How to break a heart, ale cărei versuri și clip se îmbină perfect cu vibe-ul care creează dependență.

Mesajul melodiei este redat prin metafore vizuale și transformă minciuna și trădarea într-o adevărată lecție de putere și de a merge mai departe spre noi orizonturi. Piesa a fost scrisă de Teodor Runsiö, Frans Torell, Elin Bergman și Seb Daniel și produsă de Seb Daniel.

Piesa How to break a heart este lansată astăzi și pe plan internațional de către Warner Music, ca parte din colaborarea pe care renumita casă de discuri a semant-o cu Global Records.

“Așteptam cu nerăbdare lansarea acestei piese, este una dintre preferatele mele. Sper să vă placă și vouă la fel de mult și să facă parte din playlist-ul vostru. Dincolo de mesajul ei, este o melodie cu un vibe pozitiv, care te face să dansezi și să vrei sa o asculți încă și încă o dată. Abia aștept să văd reacțiile voastre și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. În același timp, sunt onorată de colaborarea cu Warner și de sprijinul oferit pe plan internațional. Nici nu îndrăzneam să visez la o asemenea reușită, însă acest lucru mă motivează să cuceresc toate topurile cu muzica mea. Love you all!”, a spus Roxen.



Vezi si: Întrebarea Mesei Rotunde - Diana C: „Membrul 5GANG care nu are ce cauta în trupă”