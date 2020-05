Voltaj a lansat, de 1 mai, Official COVIDeo al piesei "De mâine"

Deși este o perioadă în care în mod normal eram împreună și ne distram, suntem nevoiți să mutăm distracția la noi acasă și să păstrăm în continuare distanța socială. Nerăbdători să poată cânta din nou împreună, băieții de la Voltaj au lansat astăzi Official COVIDeo, așa cum îl numesc pe YouTube, al piesei "De mâine".

"Dacă tot stăm în casă și nu putem să fim pe scenă, am cântat fiecare piesa «De mâine», am montat imaginile, am mixat sunetul și asta a ieșit! E un mesaj de încurajare adresat celor care ne ascultă muzica, vom trece cu toții și peste asta", povestește Călin.

"De mâine" este unul dintre cele mai iubite hituri lansate de Voltaj, ce face parte din albumul 424 lansat în 2002. De-a lungul timpului, trupa a lansat piese de succes precum „Pic, pic", „Dă vina pe Voltaj", „Și ce", „Meci de box", „Mi-e dor de", care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. În urmă cu patru luni, Voltaj a colaborat pentru prima oară cu Loredana Groza și au lansat împreună „Dependența mea”, o declarație de dragoste sinceră și pasională. La finalul anului 2019, trupa a susținut turneul național „Ca la 20 de ani” ce s-a încheiat la Sala Polivalentă cu un eveniment inedit care a adunat aproximativ 4000 de oameni. În urmă cu o lună, Voltaj a lansat „OM”, o piesă cu versuri puternice, ce transmite un îndemn către solidaritate.

