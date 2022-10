Zodier lansează „Albastru Răsărit”, primul său single, inclus pe coloana sonoră a filmului Mirciulică

Zodier este cel mai nou proiect muzical, descoperit de The Motans. Cântăreț și compozitor, artistul își face astăzi debutul cu single-ul “Albastru Rasarit”, piesa ce a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului „Mirciulică”, care va fi de mâine în cinematografele din toată țara.

„Albastru Răsărit” este una dintre primele mele piese, scrise cu și pentru inima mea. A pornit dintr-o amintire a unor nopți lungi, frumoase, și a unei iubiri scurte. Răsăritul a fost momentul în care am realizat ce a fost, ce urmează și ce aș vrea să mai fie. Am încercat să-l descriu așa cum n-a mai făcut-o nimeni, sincer, real și simplu: albastru. Mă bucur că piesa a “răsărit” acum pentru oricine o să o asculte” ne spune Zodier.

Zodier a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 10 ani, când mama sa i-a cumparat o chitară din supermarket-ul din oraș. A învățat singur să cânte la instrument și, câțiva ani mai târziu, a început să cânte pe străzile din Timișoara, cu intenția de a aduce măcar puțină lumină pe fețele trecătorilor.

Influențat de artiști precum Ed Sheeran, Eric Clapton, Post Malone și The Motans, artistul a început să-și scrie propriile versuri, trimițându-le apoi către The Motans prin intermediul social media. A fost invitat la scurt timp după de către acesta la o serie de sesiuni, unde a lucrat alături de producători titrați precum Marci & Sebi (INNA, Carla’s Dreams, The Motans, Irina Rimes), Alex Turcu (Carla’s Dreams, Irina Rimes, Alina Eremia) și Damian Rusu (The Motans, Irina Rimes, Damian Drăghici, Connect-R).