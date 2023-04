Maria Constantin se mărită! Detalii despre nunta cu Robert Stoica

Maria Constantin este extrem de fericită! Interpreta de muzică populară urmează să facă marele pas și să pășească în fața altarului alături de logodnicul ei, Robert Stoica. Invitată în platoul emisiunii „Vorbește Lumea”, fosta concurentă de la Survivor România a povestit cu lux de amănunte cum va arăta nunta ei.

Maria Constantin se poate declara o femeie cu adevărat împlinită. Aceasta are parte atât de o carieră absolut impresionantă în industria muzicală românească, cât și de iubirea necondiționată a partenerului ei de viață, Robert. (VEZI ÎN GALERIA FOTO CUM ARATĂ LOGODNICUL MARIEI CONSTANTIN) Cei doi urmează să facă marele pas în relație, motiv pentru care artista a venit la „Vorbește Lumea” și a povestit câteva dintre aspectele importante ale evenimentului.

„În două săptămâni am cam stabilit tot. Pe 4 august e nunta, într-o vineri. Am ales o locație foarte frumoasă. Este locația lui Gabi Bădălău, la Bolintin Vale. Este în aer liber. Oricum este și restaurantul care arată senzațional și atunci avem și în cazul nu o să ne iasă cărțile și nu o să fie soarele ăla”, a spus vedeta.

La nunta Mariei Constantin vor veni 250 de persoane:

„Nu vrem să fie o nuntă la care stai la intrare și saluți pe toată lumea cel puțin două ore. Am zis să fie o petrecere cu cei mai apropiați”.

În ceea ce privește prestația artistică de la nuntă, Maria Constantin a subliniat că de această dată nu va mai cânta deoarece în fostele căsnicii a făcut acest lucru:

„Deja, când treci prin două căsnicii eșuate, nu te mai gândești așa. Tocmai de asta, am o rochie albă, dar am zis să fie ceva mai simplu. Este foarte ușoară, ceea ce înseamnă un lucru foarte mare pentru o mireasă. Mai ales că am trecut prin treaba asta. O rochie foarte grea poate să fie destul de incomodă”, a afirmat Maria Constantin.

