Detaliul dureros pe care nimeni nu l-a observat la Kate Middleton la Trooping the Colour. Ce s-a văzut când prințesa a coborât din trăsură

Kate Middleton a produs mare bucurie la Londra, pe 15 iunie, când a participat la unul dintre cele mai importante evenimente regale ale acestei veri, Trooping the Colour.

​După șase luni de absență, Prințesa de Wales și-a făcut pentru prima oară apariția la un eveniment public și a impresionat pe toată lumea la parada Trooping the Colour. Ea a strălucit în rochia albă cu bordură neagră, creată de designerul său preferat Jenny Packham.

Kate și-a făcut apariția la paradă alături de cei trei copii ai săi și a salutat mulțimea din trăsura regală cu care s-a plimbat prin centrul Londrei. Soția prințului William a fost așteptată cu mare entuziasm de mulțimea adunată la paradă. Ea a fost aplaudă minute întregi la plecarea trăsurii din Palatul Buckingham.

Deși a afișat o imagine perfectă și a zâmbit pe tot parcursul paradei, s-a putut vedea clar că prințesa a slăbit considerabil în ultimele luni, iar tratamentul puternic și-a pus amprenta asupra fizicului său. În momentul în care a coborât din trăsura regală, Kate a avut, pentru câteva secunde, niște mișcări mai greoaie, însă și-a revenit rapid.

