A devenit cea mai tânără bunică din lume la 23 de ani și e din România! Care e povestea ei?

O româncă ce a născut la vârsta de 12 ani deține titlul de cea mai tânără bunică din lume, după ce și-a întâmpinat primul nepot la doar 23 de ani.

Rifca Stănescu a făcut înconjurul lumii cu povestea ei. Tânăra a născut-o pe fiica sa, Maria, când avea doar 12 ani. În ciuda faptului că și-a dorit ca fata să nu urmeze aceeași cale, Maria a avut un copil tot când avea doar 11 ani.

Tânăra bunică, din satul Investi, a povestit pentru The Sun cum a rugat-o pe fiica ei să rămână la școală, dar aceasta a rămas însărcinată la o vârstă și mai mică.

Rifca are acum are 30 de ani, dar declara pentru The Sun acum șapte ani: „Sunt fericită că sunt bunică, dar mi-am dorit altceva pentru Maria - și altceva pentru mine."



Născută în 1985, Rifca se pare că s-a răzvrătit și a mers împotriva dorințelor familiei sale. Astfel, a fugit cu Ionel Stănescu, actualul ei soț, când aveau 11 și respectiv 13 ani. Cei doi s-au căsătorit și, la scurt timp, Rifca a rămas însărcinată.

Rifca declara pentru The Sun: "Am vrut să mă căsătoresc cu el, așa că am fost de acord și, bineînțeles, după ce am petrecut noaptea împreună, nu exista nicio modalitate de a ne separa cineva. Fusesem promisă familiei unui alt băiat de când aveam doi ani, dar eu nu am vrut asta ".

