A fost considerat fotbalistul fără succes la femei, dar el are o soție superbă. Cine e tânăra pe care Mesut Ozil a cucerit-o

Hayatımızın en önemli gününü geride bıraktık, hepinizin vesilesiyle o gün hayatımızın en güzeli oldu. Düğünümüzde birlikte edindiğimiz ve her zaman hatırlayacağımız birçok anılar için minnettarız. İlk olarak bizi bu özel günde yanlız bırakmayan ailelerimize ve arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. Bu güzel organizasyonu mükemmel bir şekilde gerçekleştiren tüm ekiplere teşekkür ederiz ve tabiki bize binlerce tebrik mesajları gönderen sevenlerimize teşekkür ederiz. Ayrıca dilediğimiz gibi BigShoe vakfı ile tüm dünyada çocuklara ameliyatlarla yardım eden herkese teşekkür ederiz. Sevmek bir lütuftur, sevilmek ise saadettir ❤️???????? Teşekkürler : Düğün ve kina organizasyon: Fulya Terim ve ekibi @terimevents Kaftan ve dansçı: Emine Bayrak & Mine Şen ve ekibi @lalorganizasyon Saç : Sabit Akkaya ve ekibi @sabitakkaya Makyaj : Erkan Uluç ve ekibi @erkanuluc Taç: @boybeyijewellery Düğün orkestra: Tarik Sezer ve ekibi @tariksezerorkestrasi Ses & işik : @staraswedding Fotoğraflar & video : Muharrem Doğan ve ekibi @ssvisualmaker Kina Dj : Emre Kurtişler Ayfer Party DJ : Yasin Keleş Düğün : @fsbosphorus Kina: @swissotelthebosphorus Vito Transter: @piray_tourism_turkey

