A murit „Ion Smecherul”. Care este cauza și ce mesaje au transmis frații Sterp

Ion Șmecheru’, bărbatul care era viral pe internet și care stârnea hohote de râs, a murit ieri din cauza consumului de alcool, potrivit fraților Sterp, care aveau grijă de el.

Ion Șmecheru’ era foarte îndrăgit de internauți, iar vestea că acesta a murit i-a întristat pe mulți, apărând tot felul de filmulețe cu el, după ce Iancu Sterp a făcut anunțul trist.

Deși frații Sterp, împreună cu alți oameni care îl îndrăgeau, îi făcuseră o casă, Ion Șmecheru’ nu a apucat să se bucure de ea prea mult timp, alcoolul fiind patima lui și motivul pentru care acesta a încetat din viață. „Anul trecut pe vremea asta eram bucuroși cu toții deoarece ii ridicasem casa lui Ion, iar el era cel mai fericit deoarece pentru prima data avea propria lui locuința. Cu durere in suflet va anunț căci omul care era mereu plin de viața, haios și ne făcea sa zâmbim, Ion șmecherul, a încetat din viața! Vestea proasta am primit-o chiar acum și voiam sa o împărtășesc și cu voi deoarece știu cât de mult îl iubeați. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! O să ne lipsească Ion al nostru ????”, a scris Iancu Sterp pe Instagram.

Pe YouTube, a apărut un filmuleț în care Ion Șmecherul le urează tuturor Crăciun fericit, fiind într-o stare avansată de ebrietate. Aceastea ar fi ultimele imagini cu el în viață.

„Băutura nu e bună fraților, noi tot timpul i-am spus să o lase mai moale și am vrut sa îl aducem pe drumul cel bun, dar e foarte greu cand ești dependent. El de o luna de zile era in concediu si a cam băut in fiecare zi, astazi a intrat in coma alcoolica si din păcate nu s-a mai trezit, i-a cedat organismul! ”, ar fi scris Culiță Sterp pe Facebook.

