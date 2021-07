Adi Nartea cu lacrimi în ochi, despre un moment dificil din viața lui. ”Doctorii mi-au spus: puteai să cazi efectiv pe stradă”

Adi Nartea, actorul din serialul ”Vlad” a vorbit pentru prima dată despre cicatricea pe care o are la cap. Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, actorul a dezvăluit că în urmă cu aproximativ patru ani a descoperit o tumoră și a fost operat.

Citește și Laurențiu Reghecampf, reacție după interviul dat de Anamaria Prodan

”Totul a început acum 4 ani, când aveam urechea stângă înfundată, efectiv, și nu știam de ce. Făceam aerosoli și ORL-iștii spuneau că am urechea înfundată pentru că am deviație de sept. Mi-au zis să fac o operație de deviație de sept. (…) Am fost la vreo trei sau patru medici, toți au zis același lucru. Am zis bine, hai să mă operez. Mama mi-a spus să-mi fac înainte un RMN și după ce au venit rezultatele am descoperit tumora”, a povestit Adi Nartea.

Actorul spune că tumora creștea pe teaca nervilor, ca o aluniță, iar dacă nu o descoperea la timp, consecințele erau mult mai grave.

”Tumoarea era mare, lungime 4 cm, lățime 3 cm, grosime vreo 1 și ceva 2 cm, mare, foarte mare. Se numește schwanom de trigemen. Este o tumoare care crește pe teaca nervilor, ca o aluniță, dar pe interior. Sunt mulți oameni care au genul ăsta de tumori care cresc și se opresc. (...) Doctorii mi-au spus că era o chestiune de 6, 7, 8 luni până să mi se întâmple ceva neurologic, să cad efectiv pe stradă.

Adi Nartea a suferit două operații, în Lyon, Franța.

Vezi mai multe detalii în materialul video de mai sus.