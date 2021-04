Alina și Ilan Laufer au ieșit cu gemenii la plimbare. Prima imagine cu bebelușii

Alina Laufer a născut prematur, un băiat și o fetiță, în data de 15 februarie 2021. După ce au petrecut aproape șase săptămâni în Maternitatea Giulești, Alina și gemenii au venit acasă pe 25 martie.

În weekendul trecut, familia s-a bucurat de vremea frumoasă și a ieșit cu micuții la o plimbare. Cu această ocazie, Ilan a publicat prima imagine cu bebelușii lor pe Instagram.



Imaginea a adunat sute de like-uri și zeci de comentarii de felicitare: ”Ce familie frumoasă”, ”Sunteți superbi, iar prințișorii sunt și mai frumoși,abia aștept să mai crească ,să-i văd jucându-se.Să vă trăiască sănătoși și voi mereu alături de ei”, ”Doamne ajută!Să crească mari și sănătoși copilașii dragălași alături de surioara lor frumoasă și de ai lor minunați părinți!”.

Alina mai are o fiică, Karina, în vârstă de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge.



”Jorge și Karina, fetița noastră, i-au cumpărat micuței prima pereche de cercei din viața ei și abia aștept să îi punem! Karina este și ea entuziasmată. Mă tot întreba când venim acasă! Aș fi putut să plec de vineri (19 martie) din spital, însă mie mi-a fost frică și am tot amânat momentul! Eu m-am recuperat! Sunt foarte ok, am avut tot timpul o stare de spirit bună și nu am plâns deloc în spital. M-am documentat despre copiii născuți prematur și știam exact care sunt riscurile și ce trebuie făcut. Am avut încredere în echipa de doctori de la Giulești și știam că totul trebuie să fie bine! Nu mai pot de dragul lor! Abia aștept să îi duc în camera lor superbă pe care le-am pregătit-o acasă!”, mărturisea Alina Laufer, pentru Click! , chiar înainte să plece de la spital.

În vara anului 2020, invitați în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Alina și Ilan dezvăluiau că vor deveni părinți. Vezi în materialul video de mai jos ce spunea Alina despre sarcină.