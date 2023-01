„Am rupt actele!” Cristina și Georges de la „Căsătoriți pe nevăzute” au divorțat

S-au căsătorit fără ca să se cunoască anterior și au format unul dintre cele mai simpatice cupluri ale proiectului „Căsătoriți pe nevăzute”, difuzat la PRO TV. Cristina Diaconu și Georges-Francis Felea s-au despărțit însă după un an și jumătate de relație.

„Le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături în povestea asta a noastră. A fost ceva splendid, inedit. Ceva unic în țară. Am dus-o cât de mult am putut noi. Eram așa, ca frații, foarte buni prieteni, și nu era tocmai cea mai sănătoasă relație. Nu cred că mai aveam unde să creștem de acolo. Eram prea tovarăși”, a dezvăluit George într-un live pe Instagram.

Georges a dat detalii despre divorț, spunând că au luat decizia împreună, iar în decembrie au semnat actele la notar. Cu toate acestea, cei doi au rămas în relații bune.

„Am rupt actele. Am făcut asta în luna decembrie, la Dâmbovița. A fost o perioadă în care nu prea mă regăseam. Am așteptat să rămână decizia definitivă. Acum, prin faptul că vorbesc despre asta, o să mă simt eliberat. Noi doi nu ne-am despărțit din motive de ceartă. N-am suferit, este o decizie matură din partea amândurora”, a explicat fostul concurent al emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute”.

Georges le-a spus urmăritorilor curioși că nu se află într-o nouă relație și că, deocamdată, preferă să fie singur. Cristina, la rândul ei, nu a oferit vreo declarație despre divorț.

Sursă foto: Instagram/georgesfrancisf

