Amal Clooney pledează pentru Ucraina la Națiunile Unite: „Un abator, chiar în inima Europei”

Soția lui George Clooney ia atitudine față de crimele de război comise de Rusia.

Ca avocat pentru drepturile omului, Amal Clooney a apărut la o reuniune informală a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, organizată la New York, vorbind despre crimele de război din Ucraina. Soția celebrului actor George Clooney a spus că ONU nu trebuie să procedeze la fel ca în cazul victimelor Statului Islamic din Irak și Siria, potrivit celor de la „The Guardian“.

„Ucraina este, astăzi, un abator. Chiar în inima Europei“, a declarat Amal Clooney, în vârstă de 44 de ani, în intervenția sa de la New York.

„Războiul agresiv al lui Putin este atât de revoltător încât, chiar și după avertismentele din partea SUA și cu antecedentele penale deja știute ale Rusiei, ucrainenilor tot nu le venea să creadă că acest lucru se poate întâmpla“, a adăugat ea.

„Încă citesc titlurile știrilor și nu știu cum să le procesez. Oare chiar mii de copii să fie deportați forțat în Rusia? Adolescentele sunt violate în stradă în fața familiei și a vecinilor? Chiar au bombardat o clădire care avea cuvântul „copiii” scris pe ea? Civilii din Mariupol sunt în mod sistematic înfometați și torturați până la moarte? Din păcate, răspunsul este da“, a continua ea, evocând cele mai dure imagini din timpul invaziei ruse în Ucraina.

„Iată-ne, confruntați cu dovezi ale agresiunii, ale crimelor de război, ale crimelor împotriva umanității și dovezi tot mai mari ale genocidului. Cum am ajuns aici? Cred că am ajuns aici ignorând justiția atât de mult timp. De prea mult timp, am urmărit cum autorii abuzurilor în masă ale drepturilor omului au ucis, torturat și violat fără consecințe”, a conchis Amal Clooney, cerând ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru actele sale criminale.

Amal Clooney face parte dintr-un grup de lucru juridic internațional care oferă consiliere Ucrainei cu privire la asigurarea răspunderii pentru victimele ucrainene în jurisdicțiile naționale, lucrând în colaborare strânsă cu Tribunalul Internațional Penal de la Haga.

