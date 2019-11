Anamaria Prodan, despre viața în Emirate: Pentru mine, viața în Dubai nu înseamnă magazine, restaurante sau excursii exotice

Anamaria Prodan a povestit, pentru protv.ro, cum este să trăiască departe de România, în Dubai, alături de soțul ei. Impresara a dezvăluit că la ei acasă Reghe este „cheful” – el e cel care se ocupă de bucătărie, iar ea este mai mult cu degustatul.

Cum este pentru tine viața în Dubai? Ce îți place acolo? Dar ce îți displace?

Pentru mine, viața în Dubai nu înseamnă magazine, restaurante sau excursii exotice, așa cum înseamnă pentru alții. Pentru mine, Dubai e pur și simplu o destinație, dar în această destinație e FAMILIA. Mă bucur de fiecare dată când merg acolo nu pentru luxul sau distracția de acolo, ci pentru că îmi petrec timpul alături de soțul meu, avem clipele noastre împreună, suntem romantici, recuperam toată perioada în care ne-am văzut numai în apeluri video pe telefon. De fiecare dată când merg acolo, parcă opresc tot ce înseamnă muncă și timp și mă bucur de timpul alături de Laur.

De ce ți se face cel mai dor atunci când ești plecată din țară?

De mâncarea românească, de animalele mele, de prietenii mei. Însă să nu uitam că, pentru mine, să nu fiu în țară înseamnă că sunt sigur cu familia. Și ce poate fi mai bine decât să fii alaturi de familie? Practic, atunci când sunt în România, sunt cumva departe de ai mei. Dar nu mă plâng, nu m-am plâns niciodată, pentru că așa suntem noi obișnuiți dintotdeauna, am fost mereu o familie atipică. Iar această împărțire pe diverse continente face ca, atunci când suntem împreună, să ne bucurăm mult mai mult de prezența celuilalt, să lăsăm telefoanele și să le înlocuim cu discuții, priviri, zâmbete, povești.

Care sunt produsele romanești tradiționale care îți plac cel mai mult?

Mâncăruri românești preferate? Toate! Nu știu ce praf de magie a pus Dumnezeu în bucatele românești, dar la mine vraja e garantată. Cum să refuzi o ciorbă acră? O șupă cu găluște? Niște sărmăluțe? Sau o slănină cu ceapă, brânză și roșii de la țară? Pentru mine, de exemplu, atunci când porneam să vizitez „gospodarii”, era de-a dreptul un coșmar, pentru că inevitabil mă îngrășam. Fiecare mă așteaptă cu masa pusă, cu fel de fel de bucate pe care n-am cum să le refuz. Și așa, la finalul filmărilor, socoteala mea era cu câteva kilograme în plus!

Știi să gătești? Ai vreun fel de mâncare pentru care ești renumită?

În casa noastră, Laur este chef-ul! În bucătărie, eu sunt expertă și mă pricep întotdeauna la un lucru: gustatul și savuratul :)

Care sunt hobby-urile tale? Ce faci în timpul liber?

Timp liber? Ce e timpul liber? Nu există așa ceva. Mă trezesc dimineața, mă aranjez și apoi încep telefoanele, ședințele, contractele, negocierile, filmările, emisiunile etc etc. Iar eu la 3-4 dimineața ajung în pat. Dacă se întâmplă să am noroc de câteva zile libere, fug la Laur, să ne petrecem puțin timp împreună. Dar noțiunea de timp liber nu prea există pentru mine. Și nici n-aș ști ce să fac daca aș avea timp liber, probabil mi l-aș încarca cu ceva treabă, că nu pot din fire să stau degeaba.